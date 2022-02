ELMS: Juan Manuel Correa será piloto da Prema | AutoSport

A Prema Powerteam anunciou Juan Manuel Correa como o primeiro piloto para o European Le Mans Series (ELMS). A equipa italiana alia-se à Iron Lynx para o ELMS, depois de terem confirmado a entrada no campeonato do mundo de resistência da FIA (WEC), também com um Oreca 07-Gibson LMP2.

O piloto de 22 anos, que regressou às corridas no ano passado depois de sofrer lesões graves na sequência do acidente fatal que envolveu Antoine Hubert na ronda de Spa-Francorchamps do campeonato de Fórmula 2 da FIA, em 2019, é o primeiro piloto confirmado no Oreca 07 Gibson da Prema para a competição europeia, dividindo o seu tempo com o campeonato de Fórmula 3 da FIA pela equipa ART Grand Prix.

“Estou encantado por estar de volta à Prema num campeonato completamente diferente daquilo a que estou habituado”, disse Juan Manuel Correa. “As corridas de resistência são uma disciplina na qual sempre tive interesse, e que melhor forma de fazer a minha estreia do que com uma equipa que considero ser como uma família”.

A entrada da Prema na classe LMP2 do WEC será com os pilotos Robert Kubica, Louis Deletraz e Lorenzo Colombo.