ELMS: José Cautela preparado para estreia em Barcelona
José Cautela prepara-se para a estreia no European Le Mans Series, participando na prova 4 horas de Barcelona a 12 de abril. O piloto português estará inserido na categoria LMP3.
A corrida terá lugar no Circuito de Barcelona-Catalunha e contará com um total de 47 carros em pista, distribuídos pelas categorias LMP2, LMP3 e GT3. Para José Cautela, esta estreia representa um passo significativo na carreira, ao garantir presença numa das principais competições europeias de resistência. O piloto integra a categoria LMP3, sendo o único português nessa classe.
A participação marca o início de uma nova fase no percurso do piloto, que pretende afirmar-se internacionalmente neste tipo de competições. Paralelamente à sua atividade desportiva, Cautela exerce a profissão de médico dentista, conciliando ambas as áreas.
José Cautela afirmou: “É um enorme privilégio poder competir no European Le Mans Series e representar Portugal numa grelha tão competitiva. Será um desafio exigente, mas estou preparado para dar o meu melhor e aproveitar esta oportunidade ao máximo.”
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