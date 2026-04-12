ELMS: Inter Europol na pole das 4 Horas de Barcelona, portugueses bem qualificados

Reshad De Gerus conquistou a pole position absoluta para as 4 Horas de Barcelona, primeira prova da época de 2026 da European Le Mans Series, ao assinar a melhor volta da qualificação já sob a bandeira de xadrez. Na estreia pela Inter Europol Competition, o francês rodou em 1.28,368 e bateu por 0,189 segundos o campeão em título de LMP2, Esteban Masson, numa sessão decidida no derradeiro instante.

Quanto aos portugueses em prova, Manuel Espírito Santo, juntamente com J. Falb e R. Koen (Rossa Racing by Virage) foram 14º da geral, terceiros dos LMP2 Pro/Am e José Cautela com A. Rodella e M. Pedersen da Rinaldi Racing, foram quartos da LMP3.

A qualificação no Circuit de Barcelona-Catalunya confirmou um cenário de grande equilíbrio na classe principal e distribuiu protagonismo por várias equipas, enquanto Giorgio Roda dominou em LMP2 Pro/Am, Hugo Schwarze garantiu a pole em LMP3 e Abdulla Ali Al-Khelaifi assinou a primeira pole de sempre para um piloto qatari no ELMS, em LMGT3.

Pole decidida no último fôlego

A sessão de LMP2 começou com Jake Hughes, no Algarve Pro Racing, a marcar o ritmo inicial, ao passo que De Gerus e Paul-Loup Chatin também passaram pelo topo da tabela de tempos. A meio da qualificação, no entanto, já era o Oreca n.º 34 da Inter Europol Competition a comandar com uma volta em 1.28,592, deixando no ar a possibilidade de uma luta apertada até ao final.

Esse desfecho confirmou-se nos segundos decisivos. Masson, ao volante do Oreca n.º 29 da Forestier Racing by Panis, chegou à pole provisória com 1.28,557, mas De Gerus respondeu na volta final e recuperou o primeiro lugar. “Conseguiu a segunda pole consecutiva em Barcelona”, destacou o ELMS, sublinhando a eficácia do francês num momento de máxima pressão.

Tom Dillmann assegurou ainda um duplo bom resultado para a Inter Europol ao colocar o carro n.º 43 na segunda fila, ao lado do IDEC Sport de Laurents Horr. O Algarve Pro Racing terminou no quinto posto e arrancará da terceira fila.

Roda impõe-se em Pro/Am

Na LMP2 Pro/Am, Giorgio Roda confirmou a reputação de especialista em qualificação e deu ao Duqueine Team a sua primeira pole da temporada. O italiano rodou em 1.30,332 e deixou a concorrência a quase um segundo, margem rara numa grelha habitualmente compacta.

PJ Hyett, campeão da classe em 2025, ainda ameaçou no final e colocou o AO by TF na primeira linha, enquanto John Falb e Jens Reno Moller completaram os quatro primeiros.

Schwarze e Al-Khelaifi em destaque

Na LMP3, Hugo Schwarze confirmou o bom momento da R-ace GP e levou o Duqueine-Toyota n.º 85 à pole com 1.36,524, mais de meio segundo mais rápido do que Henry Cubides Olarte, da Inter Europol Competition. Daniel Nogales, em casa, colocou o Team Virage na terceira posição.

Em LMGT3, a qualificação voltou a ser resolvida no fim. Abdulla Ali Al-Khelaifi guardou a melhor volta para a fase decisiva e, com 1.42,289, superou por apenas 0,063 segundos Blake McDonald, garantindo uma pole histórica para o Team Qatar by Iron Lynx e para o desporto motorizado qatari no ELMS.

O top-5 da classe contou ainda com Porsche, Aston Martin e Ferrari, num sinal claro da diversidade competitiva à entrada para a corrida. Já o Ferrari n.º 51 da AF Corse não participou na qualificação, depois dos danos sofridos num embate com o muro na segunda sessão de treinos livres.

Corrida arranca este domingo

As 4 Horas de Barcelona têm início marcado para este domingo, às 12h00, e abrem oficialmente a nova temporada do ELMS. Depois de uma qualificação decidida por margens mínimas e vários protagonistas em evidência, a grelha deixa antever uma corrida tensa, estratégica e aberta em várias frentes.