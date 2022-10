ELMS: Início das 4H de Portimão atrasado 30 minutos devido a acidente em corrida suporte | AutoSport

Um acidente grave na corrida do Michelin Le Mans Cup levou a que fosse necessário realizar trabalhos de reparação nas proteções do Autódromo Internacional do Algarve, obrigando ao atraso em 30 minutos da partida da última corrida da época do European Le Mans Series.

No recomeço da corrida da manhã do Le Mans Cup, após um breve período de Safety Car em pista, Jérôme de Sadeleer aos comandos do Ligier #29 da MV2S Forestier Racing teve de se desviar de um adversário que foi obrigado a desacelerar e bateu com violência nas proteções na reta da meta do AIA. O piloto suíço estava consciente, segundo os relatos de Portimão, mas foi levado para o hospital para realizar exames.

Os trabalhos foram demorados em pista, levando a corrida a ser retomada durante um longo período de bandeira vermelha.