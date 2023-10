ELMS / IMSA: Gibson vai continuar a fornecer motores para os novos LMP2 | AutoSport

A Gibson Technology, construtora britânica de motores de competição, vai continuar a fornecer motores para os novos LMP2, cujo novo ciclo regulamentar irá começar em 2026, com cinco anos previstos para esta nova geração de protótipos.

O motor será um V8 de 4,2 litros de aspiração normal, com a mesma configuração da unidade GK428 usada para os LMP2 que competem atualmente, cuja geração foi introduzida em 2017. Esta geração foi pensada para durar quatro anos, mas sucessivos adiamentos levaram à extensão do seu ciclo que irá chegar aos nove anos.

A próxima geração LMP2 será usada apenas no ELMS, ALMS e IMSA com a sua saída de cena do WEC, que passará a ter apenas Hypercars e GT3 em pista. Um mínimo de 15 participantes destas séries serão convidados a participar nas 24 Horas de Le Mans.