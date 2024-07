ELMS, Ímola: Vitória da Panis Racing, Bernardo Pinheiro no pódio em LMP3

A terceira ronda do European Le Mans Series 2024 em Imola viu o Oreca #65 da Panis Racing (M. Maldonado / C. Milesi / A. Leclerc ) garantir a sua primeira vitória desde 2021. Na segunda posição ficou o #14 da AO by TF (J. Edgar / L. Delétraz / R. Kubica) e a fechar o pódio tivemos o #10 da Vector Sport (R. Cullen / S. Richelmi / F. Drugovich).

Arthur Leclerc estabeleceu um novo recorde de volta de corrida, superando o recorde anterior do Hypercar em 37 milésimos de segundo.

A categoria LMGT3 registou uma intensa batalha, com Michelle Gatting, no Porsche Iron Dames #85 (S. Bovy / R. Frey / M. Gatting), a derrotar por pouco Valentin Hasse Clot, no Aston Martin Racing Spirit of Leman #59 (D. Deboer / C. Stevenson / V. Hasse Clot), por 0,7 segundos, e Daniel Serra a terminar em terceiro no Ferrari #59 da Kessell Racing (T. Kimura / E. Masson / D. Serra)

A vitória nos LMP2 Pro/Am foi para o Oreca #20 da Algarve Pro Racing (K. Lentoudis / R. Bradley / A. Quinn), que consagrou Kriton Lentoudis como o primeiro grego a vencer uma corrida do ELMS.

Em LMP3, Matt Bell e Adam Ali do Ligier-Nissan #11 da Eurointernational alcançaram a sua segunda vitória no ELMS, terminando bem à frente depois de terem largado em oitavo. Em segundo lugar tivemos o #8 da Team Virage (J. Gerbi / B. Pinheiro / G. Henrion) com Bernardo Pinheiro a festejar no pódio. A dupla lusa Miguel Cristóvão e Manuel Espírito Santo no #17 da Cool Racing ficou pelo oitavo posto e no #88 da Inter Europol Competition, Pedro Perino viu o seu carro terminar a corrida mais cedo.

