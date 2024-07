ELMS, Imola: Qualificação não sorriu aos portugueses

A caravana do ELMS foi até Itália, mais especificamente a Ímola para a quarta jornada do europeu de resistência. A qualificação acabou por não sorrir aos portugueses que competem em LMP3.

Nas contas da pole, foi o carro #65 da Panis Racing (M. Maldonado / C. Milesi / A. Leclerc) a ficar com o melhor tempo -1:30.829 – seguido do carro #25 da Algarve Pro Racing (M. Kaiser / O. Caldwell / A. Lynn) e do #10 da Vector Sport ( R. Cullen / S. Richelmi / F. Drugovich)

Em LMP3, onde podemos encontrar o contingente luso, foi #4 da DKR Engineering a fazer o melhor tempo – 1:37.776. O melhor português foi Pedro Perino no #88 da Inter Europol Competition (A. Bukhantsov / K. Askey / P. Perino) com o quarto tempo. A dupla lusa do carro #17 da COOL Racing, Miguel Cristóvão e Manuel Espírito Santo ficou em quinto e Bernardo Pinheiro, no #8 da Team Virage ficou na sexta posição.

No final do cronometrado, Manuel Espírito Santo mostrava-se insatisfeito: “Não foi uma qualificação executada da forma a que estou habituado. Não correu bem. Fizemos umas alterações no set-up e senti que tinha andamento para estar nos três primeiros. Logo o quinto lugar não me deixa animado, mas estou ciente que amanhã as coisas poderão ser muito diferentes”, explicou Manuel que como é habitual vai dividir a condução do Ligier #17 com Miguel Cristovão e Cedric Oltramare.

Manuel Espírito Santo antevê uma corrida particularmente difícil: “Vai ser complicada para todos. Com tantos carros em pista e numa pista com poucas escapatórias, a probabilidade de incidentes e ‘safety-car´vão ser elevadas. Vai sair vitoriosa a equipa que conseguir gerir melhor essas situações. Espero sinceramente que seja a nossa equipa”, disse o jovem piloto.

A corrida arranca pelas 11: 30 com transmissão na Sporttv 5.

Resultados da qualificação AQUI