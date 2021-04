ELMS: Imagens dos testes em Barcelona

O ELMS está prestes a começar com a prova de abertura do campeonato, as 4h de Barcelona, agendadas para o próximo fim de semana. Depois de dois dias de testes, podemos dizer que os suspeitos do costume estarão na luta pela vitória na primeira prova.

Os carros da United Autosports, da G-Drive, da IDEC, da Cool Racing foram as que mais se destacaram, não esquecendo a WRT que este ano se apresenta no ELMS e que foi a mais rápida do primeiro dia. Nos LMGTE vimos um ascendente das equipas Ferrari (Iron Lynx, AF Corse e Spirit of Race), com os Porsche da Proton a mostrarem-se no segundo dia. A competição começa este fim de semana, este ano com a representação lusa da Algarve Pro Racing e com a novidade da presença do piloto luso-angolano Rui Andrade.