ELMS, Henrique Chaves: “vamos trabalhar para terminarmos entre os cinco primeiros” | AutoSport

Henrique Chaves esta confiante num bom resultado nas 4 Horas de Imola, que se realizam amanhã, depois do seu colega de equipa ter colocado hoje o Aston Martin #95 no décimo primeiro lugar da grelha de partida entre os LMGTE.

O português disputa este fim-de-semana, juntamente com o Jonny Adam e John Hartshorne, a segunda ronda do European Le Mans Series

O carro da TF Sport revelou-se muito competitivo ao longo dos treinos-livres, tendo na primeira sessão sido o segundo mais rápido, tendo ainda sido o autor do melhor crono na segunda, que antecedeu a qualificação. John Hartshorne, o piloto Bronze do trio, tem vindo a evidenciar uma evolução notável, tendo para isso contribuído os conhecimentos partilhados tanto por Henrique Chaves como Jonny Adam.

Na qualificação, obrigatoriamente realizada pelos pilotos Bronze, John Hartshorne pôs em prática os conhecimentos adquiridos e garantiu décimo primeiro posto entre os concorrentes da classe LMGTE.

Henrique Chaves encarou o resultado de uma forma positiva, sublinhando a evolução do seu colega de equipa e a competitividade do Aston Martin Vantage AMR. “A TF Sport está a realizar um excelente trabalho e temos um carro rápido, o que nos dá garantias para a corrida de amanhã. O John deu um bom passo em frente e é muito recompensador perceber que o trabalho que estamos a desenvolver com ele está a dar frutos. Está cada vez mais adaptado ao carro e isso reflete-se nos resultados. Ainda temos trabalho pela frente, mas nota-se a evolução”, frisou o jovem de Torres Vedras.

Para a corrida de amanhã Henrique Chaves mostra-se otimista, muito embora saiba que ao longo da corrida de quatro horas poderá haver muitas armadilhas que se poderão transformar em oportunidades. “Será uma corrida longa e durante a qual a gestão do tráfego será muito importante, dado que a pista é muito estreita em algumas zonas. Será o John a realizar os dois primeiros ‘stints’ e, depois caberá a mim e ao Jonny levar o carro o mais longe possível. Estou seguro de que haverá situações de Safety Car Virtual e Safety Car e teremos de fazer com que estas joguem a nosso favor. Vamos ver, mas vamos trabalhar para terminarmos entre os cinco primeiros”, concluiu com confiança o português.

A corrida de amanhã terá o seu início às 10h30, Hora de Lisboa, e poderá ser seguida em direto através do website oficial da competição.