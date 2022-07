ELMS, Henrique Chaves: “talvez tenha sido a corrida mais frustrante da minha carreira” | AutoSport

As suspeitas de Henrique Chaves confirmaram-se e as 4 Horas de Monza, a terceira etapa do European Le Mans Series, foram um exercício difícil para o português, que terminou em décimo segundo.

A arrancar apenas da décima segunda posição da grelha de partida, devido a um BoP demasiado penalizador e com lastro de sucesso devido aos bons resultados anteriores, o jovem de Torres Vedras sabia que só com um golpe de sorte e com uma prestação perfeita poderia ter um resultado de acordo com as classificações anteriores.

Os pilotos – Henrique Chaves, Jonathan Adam e John Hartshorne – fizeram o máximo que podiam e a TF Sport explorou todas as possibilidades estratégicas, mas era impossível fazer mais em condições normais e o resultado final foi o décimo segundo posto.

“Era impossível fazer melhor! Talvez tenha sido a corrida mais frustrante da minha carreira! O lastro de sucesso faz parte, sabemos que os nossos resultados podem ter impacto na competitividade do carro, mas o BoP que nos deram para Monza foi inacreditável e deixou-nos sem qualquer possibilidade de podermos ser competitivos. Penso que foi muito injusto e o resultado que obtivemos é um reflexo de nos terem castrado a performance do Aston Martin”, afirmou o português.

O resultado ficou longe das aspirações da equipa do Aston Martin Vantage AMR número noventa e cinco, que chegaram a Monza no comando do campeonato, mas o jovem de Torres Vedras está já focado na próxima etapa das European Le Mans Series. “Era impossível fazer melhor com o que tínhamos este fim-de-semana. Somámos 0,5 pontos por termos terminado, mas claro que a liderança do campeonato nos fugiu. Vamos concentrar-nos em Barcelona e trabalhar para recuperarmos o máximo que pudermos e colocar este fim-de-semana para trás das costas”, concluiu determinado Henrique Chaves.

A próxima etapa do European Le Mans Series disputa-se em Barcelona no dia 28 de agosto, mas no próximo fim de semana Henrique Chaves regressa a Monza para mais um evento do Campeonato do Mundo de Resistência.