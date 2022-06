ELMS, Henrique Chaves: “Será um fim-de-semana difícil” | AutoSport

Motivado após a vitória nas 24h de Le Mans logo na sua estreia na mítica prova de resistência, Henrique Chaves foca-se agora nas European Le Mans Series, estando determinado em conquistar mais um bom resultado nas 4 Horas de Monza.

Com a mais importante prova de resistência atrás das costas, Chaves foca-se agora na competição que lidera ex-áqueo entre os GTE juntamente com os seus colegas de equipas – Jonathan Adam e John Hartshorne.

Para a ronda de Monza o objectivo do português passa por lutar por um bom resultado que permita ao trio manter a liderança no campeonato, mas ainda antes do evento começar as aspirações da formação do Aston Martin Vantage AMR receberam um golpe forte. “Claro que vimos para aqui para lutar por bons resultados, mas não nos estão a facilitar a vida… O BoP foi alterado e perdemos pressão de ar para o motor e capacidade no tanque de combustível, o que nos deixa com menos performance e com menor autonomia por cada reabastecimento. Será, portanto, um fim-de-semana difícil”, afirmou Henrique Chaves.

Ainda assim, o piloto de Torres Vedras sublinha as qualidades de toda a equipa, mostrando-se confiante de que, com trabalho, poderá ultrapassar os obstáculos colocados no seu caminho, para além do elevado nível dos adversários. “Sabemos que vamos ter muitas dificuldades este fim-de-semana, dadas as alterações no BoP, e, por isso, vamos ter de estar na nossa melhor forma a todos os níveis. A TF Sport tem nos dado um carro muito competitivo e tem sido muito forte estrategicamente e, nesta corrida, com menos combustível por cada ‘stint’, a estratégia será determinante. O John tem vindo a evoluir e está cada vez mais à-vontade, mas vamos continuar a trabalhar com ele para que em Monza possa continuar a evoluir. Se tudo isto se verificar, poderemos terminar com um bom resultado”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial das 4 Horas de Monza tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres. No sábado, disputa-se a qualificação, às 12h40, realizando-se a corrida no domingo, às 10h30. Toda a acção poderá ser seguida em directo no Youtube oficial das European Le Mans Series.