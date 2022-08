ELMS, Henrique Chaves: “pódio como objetivo” | AutoSport

Henrique Chaves está otimista para a corrida das 4 Horas de Barcelona, a quarta etapa do European Le Mans Series (ELMS), apesar do 11º lugar da grelha de partida obtido na qualificação pelo seu colega de equipa na TF Sport, John Hartshorne.

O jovem português tem vindo a trabalhar, juntamente com a TF Sport e os seus colegas de equipa, desde a primeira sessão de treinos livres do programa para colocar o Aston Martin Vantage AMR número noventa e cinco o mais competitivo possível.

Henrique Chaves, Jonny Adam e John Hartshorne têm vindo a encontrar boas soluções para a máquina inglesa, o que lhe dá boas perspetivas ao trio para a prova de quatro horas de amanhã. “Acredito que possa haver carros mais competitivos que o nosso nesta pista, mas também estou seguro de que o Aston Martin está rápido e consistente, o que nos permite olhar para o pódio como um objetivo. Vamos dar o nosso melhor para podermos conseguir um bom resultado na corrida de amanhã”, afirmou o piloto de Torres Vedras.

Na qualificação de hoje, John Hartshorne registou a décima primeira marca entre os LMGTE um resultado que não demonstra o verdadeiro potencial da equipa do carro número noventa e cinco. Contudo, Henrique Chaves está confiante de que na prova de domingo poderá recuperar, com a ajuda dos seus companheiros e da TF Sport. “A qualificação não correu bem ao John, mas isso não será problemático, dado que numa prova tão longa, o mais importante é manter um ritmo consistente e evitar contrariedades. Vamos trabalhar para imprimirmos um andamento rápido e sólido, o que será determinante para estarmos na luta pelos lugares do pódio. Para além disso, a estratégia e o aproveitamento das situações de Safety-Car e Full Course Yellow serão determinantes para que possamos alcançar o nosso objetivo”, concluiu o português.

O início da corrida de quatro horas está marcado para as 10h45 de domingo e toda a acção poderá ser seguida em directo no Youtube oficial das European Le Mans Series.