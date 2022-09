ELMS, Henrique Chaves: “muita confiança para a corrida” | AutoSport

Depois da sessão de qualificação para as 4 Horas de Spa-Francorchamps com o seu companheiro de equipa John Hartshorne a evidenciar um bom ritmo, Henrique Chaves mostra-se otimista num bom resultado final na quinta ronda do European Le Mans Series ELMS).

Apesar da instabilidade climatérica que normalmente se verifica na pista belga, os treinos livres de hoje foram disputados com o piso molhado e a qualificação com o asfalto seco, a qualificação correu de forma positiva a John Hartshorne, evidenciando um ritmo competitivo, o que lhe garantiu o décimo lugar na grelha de partida entre os LM GTE.

“Penso que foi a melhor qualificação do John! As condições não eram fáceis, dado que realizou os treinos-livres com chuva e, sem uma referência, realizou uma volta muito boa na qualificação. Está com potencial, o que nos deixa com muita confiança para a corrida de amanhã”, afirmou Henrique Chaves.

A prova de amanhã, que terá a extensão de quatro horas, promete ser difícil, não só pela exigência inerente de Spa-Francorchamps, mas também pela instabilidade climatérica, estando prevista chuva para o início. “O ideal seria que as condições se mantivessem ao longo de toda a prova, mas segundo as previsões deveremos iniciar com a pista molhada. Seja como for, estamos confiantes, será o John a realizar o primeiro ‘stint’, mesmo que chova. Vamos trabalhar para aproveitarmos todas as oportunidades estratégicas ao longo das quatro horas, sejam situações de Safety-Car ou de Full Course Yellow, e esperamos no final estarmos bem classificados”, concluiu Henrique Chaves.

A prova de amanhã terá o seu início às 10h30 e terá a duração de quatro horas, podendo ser seguida em direto através do website oficial da competição.