ELMS, Henrique Chaves: “Foi um resultado fantástico!” | AutoSport

Henrique Chaves protagonizou hoje uma performance notável na segunda ronda da edição deste ano das European Le Mans Series, as 4 Horas de Imola, que se realizaram em Itália, tendo conquistado um impressionante segundo lugar.

O jovem de Torres Vedras viu o seu colega de equipa John Hartshorne arrancar do décimo primeiro posto da grelha de partida e, com uma boa performance e algumas situações de Safety-Car e Full Course Yellow pelo meio, conseguiu subir na classificação, rodando a meio dos dez primeiros.

Jonny Adam substituiu o inglês aos comandos do Aston Martin Vantage AMR número noventa e cinco e rapidamente começou uma recuperação que o levou até aos lugares do pódio, exibindo um andamento fortíssimo.

Quando entrou para o carro britânico, Henrique Chaves estava na terceira posição. Uma subida ao pódio era já um excelente resultado, mas o português queria mais.

Com um andamento avassalador, o jovem de Torres Vedras ascendeu a segundo, sem que o seu adversário tivesse argumentos para rebater o seu ataque. O português sabia que dificilmente poderia aspirar ao comando, dada a diferença para o primeiro classificado, mas isso não o deteve, mantendo um ritmo feroz, o que lhe permitiu assinar a volta mais rápida e terminar numa belíssima segunda posição.

Após a prova, Henrique Chaves era o espelho da felicidade. “Foi um resultado fantástico! Tivemos alguma sorte com as situações Safety-Car, mas isso faz parte das corridas. O John evoluiu imenso desde Paul Ricard e hoje esteve muito bem, muito mais confiante no tráfego e num circuito mais complicado, uma vez que é estreito e não tem escapatórias de asfalto. O Jonny esteve muito forte, como é sem timbre e fez uma recuperação extraordinária. No meu ‘stint’ pude andar muito depressa, como prova a volta mais rápida da corrida que realizei. O carro estava muito bom e eu pude atacar. Foi muito recompensador poder ser tão rápido e o resultado prova o bom trabalho que realizámos ao longo de todo o fim-de-semana, com a TF Sport a dar-nos um Aston Martin muito eficaz e competitivo”, afirmou o português.

Com este resultado, o trio do carro número noventa e cinco está na liderança do campeonato, ainda que ex aequo, uma surpresa para todos, mas que demonstra como toda a equipa tem trabalhado. “Não esperávamos estar no comando do campeonato, mas isso demonstra a evolução que o John tem vindo a evidenciar e o grande espírito de equipa que existe na TF Sport. Estamos muito satisfeitos com este resultado, mas vamos continuar focados para podermos progredir e lutar para conseguirmos uma vitória o mais depressa possível”, concluiu Henrique Chaves

A próxima ronda das European Le Mans Series disputa-se em Hungaroring, Hungria, no dia 3 de julho, mas antes Henrique Chaves terá mais uma etapa do GT World Challenge, a 5 de junho, e as 24 Horas de Le Mans, uma semana depois.

Foto: JB Photopress/José Bispo