ELMS, Henrique Chaves: “existe muito equilíbrio, pilotos podem fazer a diferença” | AutoSport

Henrique Chaves inicia no próximo fim-de-semana a temporada das European Le Mans Series, em Paul Ricard, França, e está determinado em abrir a competição com o pé direito.

FOTO JB Photo/José Bispo

O jovem de Torres Vedras tem este ano um completíssimo programa e, depois de ter iniciado há mais de uma semana a sua campanha no GT World Challenge Europe, começa agora a competição europeia de endurance sancionada pelo ACO, a organização responsável pelas 24 Horas de Le Mans e o Campeonato do Mundo de Endurance, inscrito na classe LMGTE, dedicada a carros de GT.

Henrique Chaves estará aos comandos de um Aston Martin Vantage AMR da Oman Racing with TF Sport, que dividirá com Jonny Adam e John Hartshorne, com quem já tinha disputado o Asian Le Mans Series, em Fevereiro.

A primeira prova da temporada realiza-se em Paul Ricard e o português mostra-se entusiasmado, muito embora esteja consciente que a competitividade relativa de cada uma das equipas é ainda uma incógnita. “Acreditamos que estamos em boa forma, tivemos um prólogo muito produtivo em que encontramos algumas boas soluções para esta prova e para a temporada. No entanto, sabemos que muitas equipas estão a esconder o jogo e, claro, é muito complicado perceber quem está mais ou menos forte. Mas vamos continuar a trabalhar para estarmos na melhor situação possível”, afirmou Henrique Chaves.

Apesar das incógnitas que enfrenta, o piloto de Torres Vedras está determinado em começar a temporada deste ano das European Le Mans Series com um bom resultado, sabendo, porém, que tudo terá de estar bastante alinhado para que os seus desideratos sejam alcançados. “A nossa oposição é forte e como já disse é difícil perceber neste momento quem está numa melhor posição. Existe muito equilíbrio e penso que nós, os pilotos poderemos fazer a diferença, mas temos também de ter uma boa estratégia, assim como boas paragens nas boxes. Para além disso, numa prova de quatro horas é precisa alguma sorte, dado que o tráfego e os Safety-Cars podem ser determinantes para um bom ou mau resultado. Mas a sorte exige trabalho e nós vamos dar o nosso melhor para podermos terminar a corrida com uma subida ao pódio”, concluiu Henrique Chaves com confiança e determinação.

O programa oficial das 4 Horas de Paul Ricard tem o seu início esta sexta-feira, com duas sessões de treinos. A qualificação realiza-se no sábado às 13h30 e a corrida, com a duração de quatro horas, será disputada no domingo, tendo o seu início às 10h00. A qualificação e a corrida poderão ser seguidas em directo através do canal de Youtube das European Le Mans Series.