ELMS, Henrique Chaves: “consegui ser muito rápido, o que acabou por ser determinante” | AutoSport

Henrique Chaves esteve hoje em plano de evidência, na primeira ronda do European Le Mans Series, que decorreu em Paul Ricard, tendo sido instrumental para que o Aston Martin Vantage AMR da Oman Racing with TF Sport conquistasse o sexto lugar.

O carro inglês arrancou de décimo segundo da classe LMGTE pelas mãos de John Hartshorne, mas teve poucas possibilidades de poder ganhar lugares, uma vez que foram muitas as situações de Safety Car e “Full Course Yellow”.

Depois de hora e meia em ação, o inglês cedeu os comandos do carro número noventa e cinco a Henrique Chaves e este rapidamente começou a evidenciar um ritmo avassalador. O jovem de Torres Vedras foi consistentemente o mais rápido em pista, tendo inclusivamente o autor da volta mais rápida até então. Este ritmo permitiu-lhe ganhar inúmeras posições, chegando a rodar no segundo posto.

O andamento do português foi de tal forma elevado, que após a prova, ficou com a quarta volta mais rápida da corrida entre os GTE.

Jonny Adam realizou o derradeiro turno de pilotagem e, depois da prestação notável de Henrique Chaves, conseguiu terminar num excelente sexto lugar, um resultado de relevo, depois do início de corrida mais titubeante do Aston Martin número noventa e cinco.

Após a prova, o português mostrava-se satisfeito com o desfecho da primeira ronda do European Le Mans Series. “Foi um bom resultado! No início da corrida houve muitas situações de Safety Car, mas o meu ‘stint’ correu muito bem, consegui ser muito rápido, o que acabou por ser determinante para a classificação. Ainda assim, o carro estava um pouco difícil, dado que ao fim de quinze voltas os pneus posteriores desgastavam-se bastante e a traseira escorregava muito. O John (Hartshorne) melhorou bastante ao longo do fim-de-semana e, claro, o Jonny foi fortíssimo. Foi um bom fim-de-semana”, afirmou Henrique Chaves.

Após a prova de Paul Ricard, o português sublinha a forma positiva como toda a equipa progrediu, mas aponta que é preciso ainda continuar a trabalhar para que os resultados possam continuar a melhorar. “Foi um excelente resultado, mas queremos sempres mais. Vamos continuar a trabalhar com o John e estou certo de que ele vai continuar a sua evolução. Penso que aqui talvez o BoP não nos tenha favorecido, para além de termos menos gasolina disponível que os carros de outras marcas. Mas vamos trabalhar de modo que possamos continuar a lutar por posições entre os cinco primeiros”, concluiu Henrique Chaves.

A próxima etapa do European Le Mans Series disputa-se em Imola a 15 de maio.