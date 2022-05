ELMS: Henrique Chaves concentrado num bom resultado em Imola | AutoSport

Depois de recuperar da primeira prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA em Spa-Francorchamps, onde subiu ao pódio na sua estreia no competição, Henrique Chaves disputa já no próximo fim de semana a segunda etapa do European Le Mans Series (ELMS), em Imola, estando determinado em conquistar um bom resultado.

O jovem de Torres Vedras protagonizou uma excelente prova em Spa-Francorchamps, onde se estreou no WEC, culminando num extraordinário segundo posto, após uma prestação notável em condições meteorológicas muito difíceis.

Henrique Chaves está já focado no próximo desafio do ELMS, as 4 Horas de Imola. O português volta a fazer equipa com John Hartshorne e Jonny Adam aos comandos do Aston Martin Vantage AMR #95 da TF Sport inscrito na classe LMGTE.

Henrique Chaves conhece o circuito transalpino e está consciente de que tem algumas armadilhas que se podem transformar em oportunidades.

“Este é um traçado ‘old school’, onde qualquer erro tem um custo elevado, sendo também propenso a criar situações de Safety-Car e Full Course Yellow. O tráfego é também um fator a ter em conta, uma vez que a pista é estreita, criando dificuldades acrescidas. É, portanto, importante evitar incidentes e aproveitar as oportunidades que possam surgir”, afirmou o português.

Face às exibições que Henrique Chaves tem vindo a assinar, um bom resultado é uma possibilidade, no entanto, face às circunstâncias e à oposição, o jovem de Torres Vedras sabe que terá um desafio pela frente. “Sabemos que o plantel é muito competitivo e que, para conseguirmos uma boa classificação, tudo tem de estar perfeito. Temos um bom carro e agora é uma questão de o adaptar para o circuito de Imola, mas TF Sport tem estado muito bem tecnicamente, portanto, estou confiante. Vamos trabalhar para deixar o John [Hartshorne] confortável no carro e no tráfego para que fique mais confiante. Penso que, se tudo correr bem, poderemos aspirar a um lugar entre os cinco primeiros”, concluiu o português.O programa oficial das 4 Horas de Imola tem o seu início na sexta-feira, com as sessões de treinos-livres. No sábado realiza-se a qualificação, às 13h05, e a corrida terá o seu início às 10h30 de domingo. Todas as sessões, inclusive a corrida, podem ser seguidas em directo através do canal de Youtube do ELMS.