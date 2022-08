ELMS: Guilherme Oliveira pisca o olho ao título em LMP3 | AutoSport

Com apenas dois anos de competição nos automóveis, depois de ter passado pela escola dos karts, Guilherme Oliveira tem-se destacado no European Le Mans Series (ELMS). Depois da experiência bem sucedida no ano passado, em Portimão, o jovem de 17 anos apostou nos LMP3 a tempo inteiro e tem -se dado bem. Com a sua equipa, a Inter Europol Competition, conquistou dois triunfos consecutivos na categoria LMP3, o último dos quais no passado fim-de-semana, nas 4 Horas de Barcelona.

Após quatro provas disputadas, o piloto de Vila Nova de Gaia, ao volante de um Ligier JS P320, com o norte-americano Charles Crews e o chileno Nico Pico, está a apenas cinco pontos da liderança do campeonato ELMS em LMP3, isto depois de um arranque de época menos conseguido, com alguns contratempos.

Guilherme Oliveira não se podia mostrar mais satisfeito: “Nunca pensei estar na luta por um Campeonato da Europa, com apenas dois anos de carreira nos automóveis. Estou muito orgulhoso, claro, e só espero estar à altura do desafio que é lutar pelo título do ELMS. Estamos a apenas cinco pontos da liderança da competição. Faltam duas provas até ao final do ano, sendo a última em Portimão! Duas corridas imprevisíveis, pois para além das lutas em pista, o tráfego e as diferenças de andamento entre os carros das várias categorias em pista são dificuldades extra. Mas estou confiante que é possível concretizar esse objetivo. A equipa tem feito um excelente trabalho, o ambiente entre todos é fantástico, pelo que estou otimista. Quero agradecer à equipa, mas também à Synergy Driver Performance e aos meus patrocinadores, sem os quais, nada disto seria possível. A motivação é grande e estamos prontos para a luta.”

Esta foi a segunda vitória consecutiva de Oliveira e seus colegas. Em Monza provou pela primeira vez o champanhe da vitória no ELMS e com a motivação em alta, repetiu a dose em Barcelona, numa prova em que dominaram de início a fim, mesmo com o susto de uma penalização de 10 segundos, depois de Nico Pino ter exagerado nos limites de pista:

“Depois da vitória em Monza, chegámos a Barcelona com a motivação em alta. Na qualificação, conquistámos o segundo melhor tempo da categoria LMP3. Na corrida, os meus colegas de equipa terminaram os dois primeiros turnos na liderança da categoria, mas quando chegou a minha vez de assumir o volante, a equipa recebeu a informação de que tínhamos sido penalizados em 10 segundos, por termos ultrapassado os limites da pista, numa das curvas do circuito, em diversas ocasiões. Ou seja, entrei na corrida com uma margem muito reduzida em relação aos mais diretos adversários. A pressão foi muito grande, sobretudo nos últimos 15 minutos de corrida, devido ao tráfego em pista, ao muito calor e ao desgaste dos pneus, mas felizmente consegui gerir todas essas dificuldades e ser rápido. Uma vitória com um sabor muito especial: pelas dificuldades, por ser a segunda consecutiva e por permitir assumir a candidatura ao título.”

No próximo dia 25 de setembro realiza-se a quarta prova do calendário do ELMS, no circuito belga de Spa-Francorchamps, antes do fecho do campeonato, que acontecerá em Portugal, no circuito de Portimão, a 16 de outubro.