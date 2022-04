ELMS, Guilherme Oliveira: “O resultado foi bom, mas a verdade é que até podíamos ter ganho” | AutoSport

Excelente segundo lugar, na categoria LMP3, de Guilherme Oliveira nas 4 Horas de Le Castellet, prova de abertura do calendário do European Le Mans Series (ELMS). A equipa do piloto do Porto liderou três das quatro horas de duração da corrida, mas problemas de motor relegaram-na da liderança precisamente na derradeira volta. Um final inglório, mas que, ainda assim, não deixa de constituir um excelente resultado para o jovem piloto nacional de apenas 17 anos de idade.

Brilhante estreia de Guilherme Oliveira no mais importante campeonato europeu de protótipos. Na pista francesa de Paul Ricard, para além da rapidez aos comandos do Ligier JS P320, o português revelou uma maturidade impressionante para um jovem piloto.

“O resultado foi bom, mas a verdade é que até podíamos ter ganho”, sublinhou Guilherme Oliveira no final das 4 Hours of Le Castellet. “Estivemos na liderança durante três das quatro horas da corrida e só na última volta é que fomos ultrapassados, devido a problemas de motor. Um final inglório, é verdade, mas com o segundo lugar a não deixar de ser um excelente resultado e a confirmar que temos reais possibilidades de lutar pelo título.”

O título do European Le Mans Series, na categoria LMP3, é o objetivo assumido pelo jovem piloto de Vila Nova de Gaia para aquela que é apenas a sua segunda época depois do karting. “Estou a ser ambicioso, mas acredito muito nessa possibilidade. Confio nas minhas capacidades, estou numa boa equipa (a Inter Europol) e conto com o apoio da Synergy Driver Performance e dos meus patrocinadores. Eu sei que vai ser um ano difícil, não apenas por ser o meu ano de estreia nos protótipos e logo no mais importante campeonato disputado na Europa, mas também por ter como adversários grandes nomes do automobilismo mundial. No entanto, tanto eu como o chileno Nico Pino e o americano Charles Crews, com quem reparto o volante do Ligier, estamos confiantes. Este fim-de-semana confirmou que estamos no bom caminho.”

Na realidade, a performance em Paul Ricard justifica o otimismo de Guilherme Oliveira. “Nas diversas sessões de treinos tivemos como preocupação ganhar ritmo e obter uma boa afinação para a corrida. O 11º tempo obtido nos treinos não nos desmoralizou, pois sabíamos que tínhamos um carro eficaz para as 4 horas e isso confirmou-se. Gradualmente fomos subindo posições e quando assumi o meu turno (o terceiro) já estávamos na liderança. Os problemas de motor fizeram-se sentir nas voltas finais. É pena não ter concretizado o sonho de me estrear com uma vitória, mas ainda assim estou satisfeito e orgulho de tudo o que fizemos como equipa durante o fim-de-semana.”

Depois de um desempenho notável no karting, Guilherme Oliveira ascendeu à Fórmula 4 Espanha, na equipa FA Racing by Drivex de Fernando Alonso e Miguel Angel de Castro. No ano de estreia, cometeu a proeza de subir ao pódio, daí que o seu talento lhe tenha aberto as portas da resistência. Depois da estreia no European Le Mans Series em Portimão, no final do ano passado, já competiu no Asian Le Mans Series esta temporada.

No próximo dia 15 de maio, na pista italiana de Imola, disputa-se a segunda prova do calendário do ELMS.