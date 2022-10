ELMS, Guilherme Oliveira: “Não podíamos ter feito nada” (áudio) | AutoSport

Guilherme Oliveira ficou muito perto do título europeu em LMP3, perdendo a oportunidade de se tornar o mais jovem piloto nacional a conquistar um título internacional em competições automóvel. Com um acidente no final da corrida, a poucos minutos de poder festejar o título, o piloto luso explicou que a equipa nada podia fazer com os danos que o carro tinha depois do toque sofrido pelo seu companheiro de equipa.