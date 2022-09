ELMS, Guilherme Oliveira: “Não foi uma corrida fácil” | AutoSport

Guilherme Oliveira ascendeu à liderança da classificação do campeonato de pilotos LMP3 do European Le Mans Series após mais uma vitória na classe – a terceira consecutiva – no final das 4 Horas de Spa-Francorchamps. O jovem piloto luso fica em posição privilegiada para se sagrar campeão, na derradeira prova do calendário, agendada para dentro de três semanas, no Autódromo do Algarve.

O próximo dia 16 de outubro promete ser de emoções fortes para Guilherme Oliveira e para os colegas de equipa com quem partilha os comandos do Ligier JS P321, o americano Charles Crews e o chileno Nico Pino O jovem piloto nacional vai partir para as 4 Horas de Portimão, a prova de todas as decisões, com 19 pontos de vantagem para os mais diretos adversários. Uma vantagem pontual que lhe confere o estatuto de grande favorito à conquista do título na Categoria LMP3 e isto logo no ano de estreia no European Le Mans Series, o mais prestigiado e competitivo campeonato de resistência disputado na Europa.

Minutos depois de subir ao lugar mais alto do pódio da pista belga de Spa-Francorchamps, para comemorar o terceiro sucesso consecutivo da temporada, Guilherme Oliveira afirmou:

“Cortar a meta na primeira posição, depois de uma corrida com a duração de 4 horas, em que tudo pode acontecer, é uma sensação de grande orgulho, alívio e de missão cumprida. Mas também uma emoção grande e uma grande descarga de adrenalina. Não foi uma corrida fácil, já que para além da pista ser muito técnica e difícil, até começou com o piso molhado. Também não foi fácil gerir algumas situações no meio do tráfego, mas o mais importante é que chegámos ao fim e com mais uma vitória, a terceira consecutiva. Eu fui o responsável pelo último turno de condução e claro que estou orgulhoso por não ter permitido a aproximação dos mais diretos adversários. Os meus colegas de equipa também fizeram um trabalho extraordinário, assim como a equipa, que nos entregou um carro perfeito para a corrida”.

Com o triunfo em Spa-Francorchamps – o terceiro consecutivo da época! – a equipa de Guilherme Oliveira ascendeu à liderança do European Le Mans Series na Categoria LMP3 e parte para a última prova do calendário com uma vantagem de 19 pontos (em 25 possíveis) para os mais diretos adversários. O Autódromo Internacional do Algarve, no próximo dia 16 de dezembro, será o palco da luta pelo título, mas Guilherme Oliveira rejeita que a estratégia para a prova portuguesa seja muito diferente da aplicada nas provas anteriores:

“A vantagem pontual é considerável, mas não há nada garantido. As corridas são sempre imprevisíveis e não podemos descansar. Por isso, vamos encarar a prova de Portimão da mesma forma que as anteriores. Vamos procurar ser os mais rápidos, sem qualquer tipo de gestão de andamento. O nosso pensamento está na vitória e não no campeonato. No final da corrida, vamos fazer contas e se formos campeões melhor.” Ainda assim, o jovem piloto de Vila Nova de Gaia admite que “vamos chegar a Portimão com a moral em alta e muito confiantes.”

Por último, Guilherme Oliveira não esconde um desejo: “Espero contar com a presença de muitos portugueses. O seu apoio é muito importante e tudo farei para lhes dar uma alegria, assim como aos meus patrocinadores, família e todos os que me têm ajudado, sem os quais nada disto seria possível.”

A derradeira jornada do calendário do European Le Mans Series é a prova de todas as decisões para Guilherme Oliveira e os seus colegas de equipa. Está marcada para 14, 15 e 16 de setembro, no Autódromo do Algarve, com os dois primeiros dias a serem reservados a sessões de treinos, enquanto a corrida, com a duração de 4 horas, disputa-se no domingo.