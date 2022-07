ELMS, Guilherme Oliveira: “Já há muito que merecíamos esta vitória” | AutoSport

O primeiro triunfo de Guilherme Oliveira no ELMS teve um sabor especial. Depois de ter estado em bom nível desde o arranque da época, o piloto luso pôde finalmente festejar uma vitória, confirmando a transição bem sucedida dos monolugares para os protótipos:

“Em primeiro lugar quero destacar o mega-stint dos meus colegas de equipa e o Charles andou com o carro mais de duas horas e sempre bem, foi duro para ele e o Nico fez um excelente trabalho com os pneus usados e sem isto não podíamos ter chegado à vitória. No meu stint eu estava pressionado porque tinha pneus novos, precisava de atacar para chegar aos dois International, porque se tivéssemos um Full Course Yellow eles poderiam ganhar. Andei em modo qualificação na maior parte do meu stint, mas estava muito focado, mas no fim vencemos e agradeço à equipa por todo o trabalho. Estar no lugar mais alto do pódio é uma grande sensação, em Paul Ricard perdemos o triunfo por causa duma falha do motor, perdemos muitos pontos, em Imola batemos na segunda volta, pelo que já há muito que merecíamos esta vitória, mas temos o line up e a equipa para lutar pelo campeonato.”