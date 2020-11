ELMS: G-Drive vence, mas United faz a festa

A última ronda do ano do ELMS sorriu à G-Drive, mas foi a United Autosports que encerrou a época em grande com os campeonatos em LMP2 e LMP3 a sorrirem à estrutura chefiada por Zak Brown. Filipe Albuquerque não venceu, mas voltou a subir ao pódio na sua última corrida do ano.

As contas em LMP2 estavam feitas, com Albuquerque e Phil Hanson já campeões, mas faltava encontrar o segundo classificado, que ganharia automaticamente uma vaga para as 24h de Le Mans 2021. O #32 da United (Alex Brundle, Job Van Uitert e Will Owen), o #39 da Graff (Oreca – J. Allen / T. Laurent / A. Cougnaud) e o #31 da Panis Racing (Oreca – J. Canal / N. Jamin / W. Stevens )e o #26 da G-Drive Racing (Aurus – R. Rusinov / M. Jensen / N. de Vries ) estavam na luta pela prata. Em LMP3 e LMGTE ainda faltavam atribuir os títulos com boas lutas em perspetiva.

G-Drive começou forte mas o #32 fez a pole

Na primeira sessão de treinos livres o #26 da G-Drive. foi o mais rápido, com um tempo de 1:28.649s. Albuquerque e Hanson colocaram o #22 da United Autosports na 10º posição, ficando a 1.764s do tempo mais rápido. Os carros da Algarve Pro Racing (APR) ficaram em sexto lugar (o #26) e em 11º (o #24).

O segundo Treino Livre em Portimão foi um pouco melhor para o #22 da United com o terceiro tempo da sessão, 0.197s atrás dos mais rápidos, o #37 da Cool Racing de Nicolas Lapierre, Antonin Borga e Alexandre Coigny, que assinaram a marca de 1:29.189. Seguidos do #31 da Panis Racing. Os carros da APR estavam confortavelmente no top 10.

O melhor LMP3 foi o Ligier JS P320 – Nissan #8 da Realteam Racing, que bateu o Ligier JS P320 – Nissan #11 da Eurointernational. Nos LMGTE o mais rápido foi o Ferrari F488 GTE #88 da AF Corse, na frente do Ferrari 488 GTE Evo #74 da Kessel Racing.

A qualificação voltou a sorrir a um carro da United mas desta vez não foi ao #22, como habitualmente mas sim ao #32, com um tempo de 1:28.627s com o #31 da Panis Racing a ficar a 0,4 seg. do melhor registo. Hanson no # 22 fez a qualificação e ficou a 0.825s do líder e com isso garantiu o quinto lugar, terminando com a sucessão de poles para o #22. A G-Drive e a Cool Racing ficavam em sexto e sétimo respetivamente. A Algarve Pro Racing mantinha os lugares no top10 com o #25 de J.Falb, G.Aubry e A.Maini a ser o mais rápido na oitava posição. O #24 de H.Enqvist, L.Duval e J.Lancaster ficou logo atrás na nona posição.

Também em LMP3 a pole foi para a United com o #2 (W. Boyd / T. Gamble / R. Wheldon ) a colocarem-se na frente da grelha (1:36.277 )e em LMGTE foi o Ferrari #60 da Iron Lynx (R. Mastronardi / S. Pianezzola / A. Piccini) a garantir a pole (1:38.769).

G-Drive voltou a vencer, Albuquerque no pódio

A corrida começou da melhor forma para a G-Drive com Roman Rusinov a fazer um excelente arranque e a alcançar a liderança da prova logo na primeira curva. Essa liderança durou pouco com o #32 de Owen a regressar ao primeiro posto, após um erro de Rusinov. O #32 manteve-se na frente até que Jensen assumiu o volante do #26 da G-Drive e mostrou um excelente andamento, regressando ao topo da tabela, mantendo a liderança a meio da prova. Por essa altura já o #22 tinha recuperado posições, graças a um bom ritmo e uma boa estratégia nas boxes.

A G-Drive estava bem lançada, o #22 mostrava que tinha argumentos para o pódio e o #30 da Duqueine (T. Gommendy / J. Hirschi / K. Tereschenko) juntava-se a esta luta. Apesar de ver a vantagem construida ao longo da prova esfumar-se após um Safety Car, o primeiro lugar do #26 parecia seguro e o bom ritmo de de Vries no final permitiu evitar calafrios e segurar o #30 e o #22, que nunca deixaram de pressionar os líderes.

A vitória sorriu assim à tripulação da G-Drive que conquistou o primeiro triunfo deste ano. No entanto não foi o suficiente para assegurar o segundo lugar na classificação final, que ficou entregue ao #32 da United, que terminou em quarto, garantindo uma dobradinha à United e a segunda vaga para as 24h de Le Mans. O #25 da APR conquistou o oitavo lugar final enquanto o #24 teve de se contentar com o 12º.

Em LMP3 Wayne Boyd, Rob Wheldon e Tom Gamble obtiveram uma vitória impressionante para consolidar sua vantagem de pontos . A ultrapassagem de Boyd na hora final sobre David Droux garantiu a vitória para o No. 2 Ligier JS P320 Nissan do United, após a Realteam Racing ter estado na frente da prova até perto do final. O #2 venceu a corrida e garantiu o título.

Alessio Picariello, Christian Ried e Michele Beretta no Porsche #77 da Proton foram os vencedores em LMGTE. Picariello conseguiu manter-se à frente do Ferrari #74 da Kessel Racing de David Perel, Michael Broniszewski e Nicola Cadei. Com as duas equipas a terminarem a época com 99 pontos, o campeonato caiu para o #77, porque foi a primeira a vencer uma prova esta época. Ambas recebem convites automáticos para Le Mans.

Final de uma época fantástica para Albuquerque

Filipe Albuquerque chegou ao Autódromo Internacional do Algarve para a realização da última jornada do European Le Mans Series já campeão e sem qualquer pressão em relação ao resultado da corrida.

No entanto, traçava como objetivo conseguir a vitória na sua corrida em ‘casa’. Um toque no início da corrida e um furo lento perto do final arredou o piloto português e o seu companheiro de equipa da liderança da prova. O terceiro lugar do pódio viria a ser o desfecho da corrida.



No final da corrida Filipe estava satisfeito com o pódio depois de tudo o que aconteceu: “O toque no início da corrida colocou o Phil na cauda do pelotão e obrigou a um reajustamento da estratégia, já que tivemos a uma paragem extra nas boxes para substituir a asa dianteira. Refeitos desse percalço inicial, encetámos a recuperação até aos lugares da frente. Estávamos a lutar pelo segundo lugar quando um furo obrigou a mais uma ida às boxes para substituir o pneu. E pronto, tivemos de nos contentar com o terceiro lugar que apesar de tudo, nos deixa muito contentes”, explicou o piloto de Coimbra.



Em cinco jornadas Filipe Albuquerque e Phil Hanson conseguiram três vitórias, quatro poles positions e dois terceiros lugares. Resultados mais que suficientes para serem Campeões do European Le Mans Series e “isso é sem dúvida o mais importante. Queríamos tanto este título, lutámos e trabalhámos muito. Hoje fechamos o ciclo e é maravilhoso saber que este campeonato é nosso!”.



Albuquerque agora centra as atenções na última jornada do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) que acontece daqui a 15 dias no Bahrein, altura em que o piloto português se sagrará Campeão do Mundo de Resistência da categoria LMP2. O piloto português já é virtual campeão, mas para arrecadar o título precisa de participar na corrida, e com a atual situação pandémica é preciso cautelas e assegurar que essa participação acontece.

Este título no ELMS é um prémio mais que merecido para um piloto que tem mostrado a cada ida para a pista a sua qualidade e talento. Fechou com mais um pódio a época no ELMS e por um ponto não batia o recorde de mais pontos marcados numa época, apesar desse recorde ter sido alcançado com seis provas, ao contrário das cinco desta época. Num ano duro e difícil, Albuquerque tirou partido da sua máquina e da sua equipa para confirmar (mais uma vez) que é dos melhores do mundo.

Classificação LMP2

1 26 R. RUSINOV / M. JENSEN / N. DE VRIES; Aurus 01 – Gibson; 147 voltas

2 30 T. GOMMENDY / J. HIRSCHI / K. TERESCHENKO: Oreca 07 – Gibson; +35,360 seg.

3 22 P. HANSON / F. ALBUQUERQUE; Oreca 07 – Gibson; +56,411 seg.

Classificação LMP3

1 2 W. BOYD / T. GAMBLE / R. WHELDON; Ligier JS P320 – Nissan; 137 voltas

2 8 J. GERBI / D. DROUX; Ligier JS P320 – Nissan; + 12.583 seg.

3 13 M. HIPPE / D. LUNARDI; Ligier JS P320 – Nissan; +1 volta

Classificação LMGTE

1 77 C. RIED / M. BERETTA / A. PICARIELLO; Porsche 911 RSR; 134 voltas

2 74 M. BRONISZEWSKI / D. PEREL / N. CADEI; Ferrari 488 GTE Evo; + 32.210 seg.

3 60 R. MASTRONARDI / S. PIANEZZOLA / A. PICCINI; Ferrari 488 GTE; +1:14:599

Classificação Geral LMP2

1 Filipe ALBUQUERQUE 109

1 Philip HANSON 109

2 Alex BRUNDLE 70

2 Job VAN UITERT 70

2 William OWEN 70

3 Mikkel JENSEN 61

3 Roman RUSINOV 61

Classificação Geral LMP3:

1 Robert WHELDON 94

1 Tom GAMBLE 94

1 Wayne BOYD 94

2 Martin HIPPE 73

3 David DROUX 68

Classificação Geral LMGTE:

1 Alessio PICARIELLO 99

1 Christian RIED 99

1 Michele BERETTA 99

2 David PEREL 99

2 Michael BRONISZEWSKI 99

3 Aaron SCOTT 62

3 Duncan CAMERON 62

3 Matthew GRIFFIN 62