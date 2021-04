ELMS: G-Drive faz a pole em Barcelona

O Aurus-01 #26 da G-Drive ( R. RUSINOV / F. COLAPINTO / N. DE VRIES) fez a pole para a corrida de amanhã em Barcelona. A luta pelo melhor lugar na grelha foi animada mas sorriu a Nyck de Vries.

Os destaque no começo da sessão foi para os homens da United AutoSports, com Job van Uitert (#32 – J. VAN UITERT / N. JAMIN / M. MALDONADO) e Phil Hanson (#22 – 2 P. HANSON / J. ABERDEIN / T. GAMBLE) a instalarem-se no topo da tabela, mas depois foram os homens da Dragonspeed (H. HEDMAN / B. HANLEY / R. TAYLOR) a subirem na tabela. No entanto a grande luta pela pole iria acontecer entre Louis Deletraz da WRT (#41 – L. DELETRAZ / R. KUBICA / Y. YE) e de Vries.

Parecia que Deletraz esteve perto de conseguir o melhor tempo mas trânsito na última curva custou vários décimos de segundo preciosos.

De Vries terminou com uma volta limpa e rápida e fez a pole com o registo de 1:31.788, com 0.079seg. de diferença para o piloto da WRT. Will Stevens (Panis Racing) fez o terceiro melhor tempo à frente do Dragonspeed #21 e dos dois carros da United.

O carro #25 ( J. FALB / R. ANDRADE / P. FITTIPALDI) ficou em nono lugar e o carro #24 da Algarve Pro Racing ( D. MENCHACA / F. HABSBURG / R. BRADLEY) ficou-se pela 14ª posição.

Em LMP3 foi o #3 da United Autosports ( J. MCGUIRE / D. TAPPY / A. BENTLEY) a levar o Ligier JS P320 – Nissan ao topo da tabela e em LMGTE foi o Porsche #77 da Proton (C. RIED / J. EVANS / G. BRUNI) a ficar com o melhor registo.

A corrida de amanhã está agendada para as 9:40, hora portuguesa, com transmissão no canal Youtube do ELMS