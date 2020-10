ELMS, Filipe Albuquerque: “ Vencer em Portimão seria a cereja no topo do bolo”

É já este fim-de-semana de 31 de Outubro e 1 de Novembro que decorre, no Autódromo Internacional do Algarve, a última jornada do European Le Mans Series. Filipe Albuquerque já arrecadou o título na corrida passada, no entanto, quer em Portimão conseguir mais uma vitória que lhe permita festejar da melhor forma este feito histórico. Feito que juntará à vitória nas 24h de Le Mans e ao iminente título no Campeonato do Mundo de Resistência LMP2.

Infelizmente, sem público nas bancadas, Filipe espera que a corrida seja acompanhada pelos portugueses na televisão e que no final possa dedicar a todos mais esta conquista: “Este é um ano muito diferente a todos os níveis. Há alguns anos que faço este campeonato e chego sempre à última corrida em posição de lutar pelo título. Desta vez, corro em Portimão sem essa pressão, mas também sem público nas bancadas e sem o apoio dos portugueses que é sempre fundamental quando se corre em casa. Vai ser estranho, mas espero que a corrida seja seguida em casa e que as redes sociais sirvam para mostrar o apoio”, começou por dizer o piloto de Coimbra.

Pese embora os factos, a realidade é que Filipe quer ganhar este último confronto e de tudo fará para que isso aconteça: “Seria a melhor forma de celebrar esta conquista. Tem sido um ano difícil, mas em termos desportivos, fabuloso. Vencer em Portimão seria a cereja no topo do bolo. Por isso, tal como até aqui vamos lutar pela ‘pole’ e depois pela vitória. Tanto eu, como o Phil Hanson e a equipa estamos preparados para dar o nosso melhor e fazer as coisas acontecer”, concluiu Albuquerque.

A corrida terá transmissão em directo na Sporttv 5 a partir das 11h ou poderá ainda ser acompanhada no site do campeonato em: https://www.europeanlemansseries.com/