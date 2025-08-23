ELMS: Filipe Albuquerque vê colega de equipa fazer a pole em Spa

A qualificação para as 4 Horas de Spa-Francorchamps, quarta ronda da European Le Mans Series (ELMS), decorreu sob condições complicadas, com a pista ainda molhada, mas a secar progressivamente, o que proporcionou várias mudanças na liderança em todas as categorias.

Na LMP2, Ferdinand Habsburg assinou um feito histórico ao garantir não só a sua primeira pole position no ELMS, mas também a primeira da Nielsen Racing na categoria principal. O austríaco protagonizou um duelo intenso com Matteo Cairoli (Iron Lynx Proton), que liderou parte da sessão. Contudo, na derradeira volta, Habsburg conseguiu um registo de 2m14.972s, deixando Cairoli a 0.217s. O líder do campeonato, Charles Milesi (VDS Panis Racing), ainda melhorou na fase final, mas ficou-se pelo 3.º lugar, à frente do jovem Théo Pourchaire (Algarve Pro Racing).

That debut #ELMS overall pole position feeling for @Fhabsburg62 and @RacingNielsen. 🙌 The No. 24 Nielsen Racing car will lead the 44-car field in tomorrow’s #4HSpa. pic.twitter.com/IgsTdqABdt — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) August 23, 2025

Na subclasse LMP2 Pro/Am, Giorgio Roda voltou a destacar-se em condições de aderência precária. O piloto italiano, ao volante do #77 da Proton Competition, foi imbatível na chuva e garantiu a sua terceira pole da temporada, com um tempo de 2m19.636s. PJ Hyett (AO by TF) tentou responder, mas ficou a 1.6 segundos, assegurando o 2.º lugar, enquanto Georgios Kolovos (DKR Engineering) e Rodrigo Sales (TDS Racing) completaram as duas primeiras linhas da grelha. O #34 de Pedro Perino e da Inter Europol ficou-se pelo 13º tempo.

A LMP3 foi dominada por Theo Jensen e pela CLX Motorsport, que mantêm um registo perfeito em 2025 com a quarta pole consecutiva da equipa. O jovem dinamarquês não deu hipóteses, cravando um 2m26.054s, quase um segundo mais rápido que os rivais. Griffin Peebles (WTM by Rinaldi) foi o único a aproximar-se, terminando a 0.747s, com Ian Aguilera (Eurointernational) em 3.º e Wyatt Brichacek (DKR Engineering) em 4.º.

A first-ever #ELMS overall pole position for @RacingNielsen and Ferdinand Habsburg! 👏 The Austrian driver delivers a stellar performance to clinch the first LMP2 pole for himself and the team at Spa. #ELMS #4HSpa pic.twitter.com/HjA0zm7qzk — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) August 23, 2025

Já em LMGT3, Martin Berry voltou a ser protagonista ao conquistar a sua terceira pole do ano para a Iron Lynx, graças a um registo de 2m37.115s obtido no apagar das luzes. Duncan Cameron (Spirit of Race Ferrari), atual líder do campeonato, ficou a apenas seis décimos e assegurou o lugar na primeira linha. Clement Mateu (Racing Spirit of Leman) e Antares Au (Proton Competition) ocuparam os lugares seguintes, com Célia Martin (Iron Dames) também em destaque no top-5. No entanto, o #63 Mercedes-AMG de Berry não largará da frente, já que carrega uma penalização de cinco lugares na grelha, aplicada após o incidente em Imola. Assim, a pole efetiva em LMGT3 passa para as mãos de Cameron.

Com grelhas definidas e equilíbrios muito apertados em todas as categorias, a expectativa para a corrida é elevada. As 4 Horas de Spa-Francorchamps têm início marcado para domingo, às 13h00 (hora local).

Resultados AQUI