ELMS: Filipe Albuquerque termina em sexto após corrida caótica em Silverstone
Piloto português chegou a liderar, mas estratégia e bandeiras condicionaram resultado
Silverstone foi palco de uma das corridas mais imprevisíveis da temporada do European Le Mans Series. Entre incidentes, bandeiras vermelhas e chuva intermitente, Filipe Albuquerque e a equipa da Nielsen Racing terminaram as 4h de prova no sexto lugar, um desfecho que não reflete o ritmo apresentado em pista.
O piloto de Coimbra chegou a rodar na frente da corrida e acreditava num pódio até perto do final:
“Estivemos sempre entre os mais rápidos e ansiávamos por uma bandeira amarela para encaixar a paragem nas boxes. Tivemos de parar antes e logo a seguir saiu a amarela. Perdemos todas as hipóteses e, para agravar, a prova acabou com bandeira vermelha. O resultado não espelha a nossa prestação”, lamentou Albuquerque.
Última prova da época em Portugal
Apesar da frustração, Filipe Albuquerque já aponta a mira a Portimão, onde espera encerrar a época de forma positiva: “É sempre especial correr em Portugal. Quero terminar o ano a traduzir em resultado aquilo que temos feito nas últimas corridas”, afirmou.
O Autódromo Internacional do Algarve acolhe a última ronda do campeonato nos dias 17 e 18 de outubro.
