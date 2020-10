ELMS, Filipe Albuquerque: “Queria tanto esta conquista, trabalhámos e finalmente conseguimos”

Filipe Albuquerque, juntamente com Phil Hanson, são Campeões do European Le Mans Series, depois de uma vitória suada conseguida hoje em Monza, Itália, na penúltima jornada do ELMS.

O piloto português e o seu companheiro de equipa na United Autosports, Phil Hanson, chegaram ao circuito italiano com 29 pontos de vantagem para o segundo classificado. Conseguiram a pole position e cruzaram a linha de meta em primeiro lugar. Este resultado permite, antes da última corrida em Portimão, festejar um título muito merecido.



Título esse que pela primeira vez vem para Portugal e que enche Filipe Albuquerque de orgulho: «Nem tenho palavras para descrever a sensação. Queria tanto esta conquista, trabalhámos tanto e finalmente conseguimos. É um título muito merecido para mim, para o Phil, que fez uma temporada extraordinária, para a equipa que nos proporcionou sempre um carro muito competitivo, para a minha família que sofre muito com as ausências, para todos aqueles que trabalham nos bastidores e me ajudaram a chegar a este patamar. Obrigado a todos. Temos motivos para festejar».

«Logo no início da corrida, o Phil teve uma saída de pista. Caímos para 13º lugar. Vimos a nossa vida a andar para trás. Mas, felizmente isto aconteceu no início da prova, o que nos permitiu encetar uma recuperação notável até ao primeiro lugar. Foi uma corrida de nervos, demos o nosso máximo e estivemos sempre focados no objetivo. E no final, esta explosão de alegria por termos conseguido», explicou Albuquerque.



Desta forma, Filipe vai para a última corrida da época no Autódromo do Algarve já com o título conquistado: «O título já está nas minhas mãos, mas a correr em casa, vou querer terminar a época em beleza: a vencer. Não pode ser de outra forma. Lá porque já somos campeões não vamos baixar os braços. Portugal merece essa vitória. Esta conquista terá uma sabor ainda maior se isso acontecer”, rematou o piloto português.



Filipe Albuquerque não vai ter tempo para grandes festejos já que no próximo fim de semana enfrenta mais uma corrida, do IMSA WeatherTeach SportsCar Championship, em Road Atlanta, no Cadillac #31 da Whelen Engineering Racing.