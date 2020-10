ELMS, Filipe Albuquerque: “Queremos o título, mas nada pode ser dado como certo”

Realiza-se este fim-de-semana, de 10 e 11 de Outubro, a penúltima jornada do European Le Mans Series em Monza, Itália. Filipe Albuquerque líder do Campeonato com 39 pontos de vantagem chega ao traçado italiano focado em manter a vantagem pontual para os seus adversários. O piloto português e o seu companheiro de equipa na United Autosports, Phil Hanson, venceram duas das três corridas disputadas e esperam terminar a época em Portimão no dia 1 de Novembro com o título que lhes tem escapado nos últimos anos.

Num excelente momento de forma, com uma sequência de vitórias nos diversos campeonatos que disputa, Filipe está muito focado no seu trabalho e no fim-de-semana que se avizinha: “É a primeira vez que vamos correr com o Oreca nesta pista. Temos por isso trabalho a fazer. Os bons resultados não nos podem toldar a visão nem nos fazer relaxar. Queremos o título e apesar de termos alguma vantagem, nada pode ser dado como certo. Estamos concentrados em dar o melhor e a respeitar os nossos adversários”, começou por explicar.

Com duas corridas por disputar e 52 pontos em jogo, Filipe sabe que tem carro e equipa para ganhar, mas nesta fase, mais importante que vencer é manter a vantagem pontual: “Ganhar seria o cenário ideal, mas, se por algum motivo isso não acontecer, o objetivo é manter vantagem pontual. Temos de ser bastante criteriosos nesta fase do Campeonato e não desperdiçar pontos. O importante é que mantemos a confiança e a determinação. O resto virá certamente por acréscimo”, concluiu. As 4h de Monza terão transmissão em direto na Sporttv 3 a partir das 10h.