ELMS, Filipe Albuquerque: “Queremos muito este título”

No próximo sábado, o circuito francês de Paul Ricard volta a receber mais uma jornada do European Le Mans Series. Filipe Albuquerque e Phil Hanson são os líderes do campeonato e ambicionam, como seria de esperar, mais uma vitória que lhes permita cimentar a primeira posição. As 4h de Le Castellet terão a particularidade de se disputarem num horário pouco habitual: arrancarão no sábado pelas 17.30h e terminarão pelas 22:30h.

Paul Ricard recebeu a caravana do ELMS na primeira jornada e Filipe Albuquerque esteve perto de conseguir a vitória, no entanto um furo tramou os pilotos da United Autosports. Refeitos desse contratempo, chegam novamente ao circuito francês com ambições renovadas: “Não vencemos a primeira mas podemos vencer a segunda. É com esse espirito que vamos entrar em pista. A corrida vai ser disputada em condições diferentes da anterior uma vez que se realizará em grande parte de noite, o que vai obrigar a uma gestão muito distinta, sobretudo porque as temperaturas vão ser muito mais baixas. Ou seja, uma mesma pista mas um trabalho diferente”, começou por referir o piloto de Coimbra.

No entanto, os objetivos mantém-se inalteráveis: “Conseguir a ‘pole position’ que nos dá um ponto importante e depois ganhar a corrida. Não só para desforrar do azar da ronda inaugural mas também, e mais importante que tudo, para cimentarmos o primeiro lugar nas contas do campeonato. Temos três provas até ao final da época e não podemos desperdiçar pontos. Queremos muito este título, que infelizmente nos escapou em anos anteriores. Acreditamos que estamos no caminho certo e que somos, à semelhança dos nossos companheiros de equipa, um dos favoritos à vitória”, concluiu Filipe Albuquerque.

O programa do fim-de-semana será um pouco diferente do habitual. As sessões de treinos livres decorrem na sexta-feira, dia 28 de Agosto. A qualificação será no sábado pelas 11.20h e depois, nesse mesmo dia, às 17.30h arrancam as 4h de prova. Poderá acompanhar tudo em em: https://www.europeanlemansseries.com