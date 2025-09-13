ELMS, Filipe Albuquerque parte de 8º: “com uma boa estratégia podemos chegar ao pódio”

A sessão de qualificação do European Le Mans Series que teve lugar esta tarde em Silverstone, onde decorre a quinta jornada do campeonato, não foi propriamente feliz para Filipe Albuquerque que ficou apenas com o oitavo tempo, no entanto, o piloto português e os seus companheiros de equipa, Cem Bolukbasi e Ferdinand Habsburg estão confiantes quanto a um bom resultado na corrida.

A previsão de chuva torrencial vai certamente condicionar a prova: “Na qualificação fiz o que estava ao meu alcance. Tivemos problemas nos treinos livres e na qualificação arriscámos no ‘set-up’ que não funcionou propriamente bem. O carro estava a bater muito por baixo. Mas mesmo assim conseguimos ficar à frente dos nossos mais diretos rivais na luta pela terceira posição no campeonato, o que nos deixou satisfeitos”, disse Albuquerque.

Para a corrida, a história será certamente diferente: “Somos mais competitivos à chuva do que a seco, pelo que se abrem novas oportunidades. Vou fazer o arranque, que vai ser duro por estar no meio da confusão, mas o objetivo é conseguir sair incólume na partida e depois irmos trilhando o nosso caminho. Acredito que com uma boa estratégia podemos chegar ao pódio”, rematou o piloto de Coimbra.

Amanhã, pelas 11h da manhã o pelotão do ELMS enfrenta a quinta corrida da temporada que pode ser acompanhada no Youtube do campeonato.