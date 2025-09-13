ELMS, Filipe Albuquerque parte de 8º: “com uma boa estratégia podemos chegar ao pódio”
A sessão de qualificação do European Le Mans Series que teve lugar esta tarde em Silverstone, onde decorre a quinta jornada do campeonato, não foi propriamente feliz para Filipe Albuquerque que ficou apenas com o oitavo tempo, no entanto, o piloto português e os seus companheiros de equipa, Cem Bolukbasi e Ferdinand Habsburg estão confiantes quanto a um bom resultado na corrida.
A previsão de chuva torrencial vai certamente condicionar a prova: “Na qualificação fiz o que estava ao meu alcance. Tivemos problemas nos treinos livres e na qualificação arriscámos no ‘set-up’ que não funcionou propriamente bem. O carro estava a bater muito por baixo. Mas mesmo assim conseguimos ficar à frente dos nossos mais diretos rivais na luta pela terceira posição no campeonato, o que nos deixou satisfeitos”, disse Albuquerque.
Para a corrida, a história será certamente diferente: “Somos mais competitivos à chuva do que a seco, pelo que se abrem novas oportunidades. Vou fazer o arranque, que vai ser duro por estar no meio da confusão, mas o objetivo é conseguir sair incólume na partida e depois irmos trilhando o nosso caminho. Acredito que com uma boa estratégia podemos chegar ao pódio”, rematou o piloto de Coimbra.
Amanhã, pelas 11h da manhã o pelotão do ELMS enfrenta a quinta corrida da temporada que pode ser acompanhada no Youtube do campeonato.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI