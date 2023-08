ELMS, Filipe Albuquerque: “Objetivo é ajudar os colegas a chegarem ao pódio nos Pro Am” | AutoSport

Filipe Albuquerque está de regresso ao European Le Mans Series, para a jornada de Aragón ao volante do Oreca da United Autosports para fazer equipa com Daniel Schneider e Andy Meyrock com o intuito de obter o melhor resultado possível na competitiva categoria, LMP2 Pro Am.

O campeão de 2020 aceitou o convite para substituir Nelson Piquet Júnior nesta corrida de bom grado: “Voltar a um campeonato onde já fui muito feliz e com a equipa de sempre, é um privilégio que não podia recusar. Esta oportunidade surgiu na altura certa, pois ainda estou no período de férias dos campeonatos que disputo. Só posso agradecer esta oportunidade”, começou por referir.

Aragón é a terceira jornada do Campeonato e apesar de só agora fazer parte do calendário do ELMS é uma pista que Filipe conhece bem e onde poderá tirar dividendos: “Tudo o que poder fazer para ajudar a equipa e os meus colegas na evolução em pista, será uma mais-valia. Conhecer bem o circuito é um ponto a favor que tenciono explorar. Em termos de resultados, o objetivo é ajudar o Daniel e o Andy a chegarem aos lugares do pódio entre os Pro Am, uma categoria muito competitiva e onde vencer é uma tarefa muito exigente. Como sempre, e em todas as provas, vou dar o meu melhor para que o resultado seja o melhor possível”, rematou o piloto de Coimbra.

As 4h de Aragón realizam-se no sábado com a particularidade de parte da corrida ser disputada já durante a noite. A prova arranca pelas 17h portuguesas e poderá ser acompanhada em https://live.europeanlemansseries.com/en/