ELMS, Filipe Albuquerque: “O carro não tem o andamento desejado”

A segunda ronda do European Le Mans Series decorre este fim-de-semana em Paul Ricard. O trio do Oreca #24 de Filipe a Albuquerque, Cem Bolukbasi e Ferdinand Habsburg concluíram a sessão de qualificação na 12ª posição. Um resultado que não assenta aos pilotos, mas que acaba por ser explicado por alguma falta de experiência da equipa em ajustar o protótipo às exigências do campeonato e a fazer frente à performance dos adversários.

Em pista para disputar a qualificação esteve Ferdinand, que fez o seu trabalho de forma exímia: “Mas simplesmente o carro não tem o andamento desejado. Não houve erros nem nada a assinalar, mas simplesmente falta de performance. Já todos sabemos o que nos falta, agora é preciso tempo para a equipa conseguir encontrar um compromisso que nos permita ser mais rápidos. Não vai acontecer de um dia para a o outro e temos de ter paciência”, explicou Filipe.

Para as 4h de corrida de amanhã: “É importante manter o foco e fazer o melhor que pudermos com o que temos à disposição. Vamos ver o que conseguimos”, concluiu o piloto de Coimbra.

A corrida começa amanhã pelas 11h com transmissão na Sporttv 5 e no YouTube do ELMS.