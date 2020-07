ELMS: Filipe Albuquerque na pole das 4h de Le Castellet

A United Autosports de Filipe Albuquerque reservou para si as poles nas duas principais categorias da European Le Mans Series, LMP2 e LMP3, com a Kessel Ferrari na frente dos GTE.



Filipe Albuquerque foi o autor da pole na LMP2 batendo nos derradeiros segundos Nyck de Vries. O Oreca #22 registou 1:38.268 suplantando o carro da G-Drive Racing por 0.237 segundos. Assim sendo, Filipe Albuquerque e Phil Hanson vão arrancar na frente para as quatro horas de corrida de amanhã.



De Vries Mikkel Jensen e Roman Rusinov, no Aurus da G-Drive, chegaram ao topo da tabela da LMP2 a três minutos do fim da sessão de qualificação de 10 minutos mas Albuquerque foi melhor e colocou o carro da United Autosports no topo.

Alex Brundle, no outro carro da United Autosports, foi terceiro, ‘cravando’ 1:38.736. O Oreca #32 vai partilhar a segunda fila da grelha com o Oreca IDEC Sport de Paul-Loup Chatin. Ben Hanley foi quinto com o Oreca da DragonSpeed, com Nicolas Lapierre em sexto com a Cool Racing.



A United Autosports lideoru também a LMP3, através de Wayne Boyd. Na classe GTE, o mais rápido foi Nicola Cadei, no Ferrari 488 GTE Evo #74 da Kessel Racing, que o italiano partilha com Michael Broniszewski e David Perel. As 4 Horas do Le Castellet estão marcadas para arrancar amanhã às 10h00 de Portugal continental.