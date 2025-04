ELMS, Filipe Albuquerque: lutar e recuperar do revés de Barcelona

A European Le Mans Series continua este fim de semana, de 3 e 4 de maio, com a segunda ronda a decorrer em Paul Ricard, França. Filipe Albuquerque volta ao volante do Oreca LMP2 da Nielsen Racing, partilhando a condução com o turco Cem Bolukbasi e o austríaco Ferdinand Habsburg, com o objetivo de melhorar o resultado obtido na primeira ronda e lutar pelos lugares do pódio.

As 4 Horas de Le Castellet vão testar o trio de pilotos, mas sobretudo a equipa que, sendo nova, ainda tem uma grande margem de progressão em termos de aprendizagem e ajuste à realidade. Os pilotos, com provas dadas, esperam encontrar um carro equilibrado e com melhor desempenho para poderem extrair todo o seu potencial em pista: “Vamos lutar e recuperar do revés que nos deixou longe dos objetivos em Barcelona. Sei que vamos estar melhores porque encontrámos falhas que, entretanto foram resolvidas. A equipa está focada em melhorar a performance do carro e nós, pilotos, em mostrar resultados na pista”, explicou.

No entanto, Filipe não ignora os desafios da juventude da equipa: “Temos, por isso, de ser realistas e humildes. A equipa está a aprender esta realidade e a procurar evoluir o mais rápido possível. Nós, pilotos, temos de os ajudar. Vamos com cautela porque o caminho faz-se caminhando, mas não escondo que conseguir um pódio seria excelente para todos e aumentaria a motivação”, concluiu.

O fim de semana de competição em Paul Ricard começa no sábado com os treinos livres e a qualificação. A corrida de 4 horas será no domingo, com transmissão em direto na Sporttv 5 a partir das 10:50h.