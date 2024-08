ELMS, Filipe Albuquerque: “Fiz o que pude para recuperar lugares”

Filipe Albuquerque, Daniel Schneider e Andy Meyrick ao volante do Oreca da United Autosports não tiveram a vida facilitada na quarta ronda do European Le Mans Series em Spa-Francorchamps. Vários percalços ao longo da corrida não permitiu que fossem além do sexto lugar entre os LMP2 Pro/Am.

Um toque, problema numa roda e um furo foram o suficiente para arredar os pilotos da luta pelos lugares do pódio: “O nosso carro estava com uma boa performance e o andamento estava lá, no entanto, um toque obrigou-nos a uma ida às boxes numa altura em que o safety-car estava em pista. Perdemos muitas posições. Depois um problema numa roda e um furo já perto do final, foram o suficiente para condicionar o resultado final”, começou por explicar.

Ficou um sentimento agri-doce, mas que faz parte das corridas: “É sempre frustrante sobretudo quando sabemos que temos carro e andamento para andar na frente. Fiz o que pude para recuperar lugares, mas o furo final, ditou a nossa sentença, infelizmente”, concluiu o piloto de Coimbra.

A jornada de Spa foi uma corrida extra para o piloto português que agora centra atenções no IMSA e na corrida de Indianapolis a 21 e 22 de setembro.