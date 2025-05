ELMS, Filipe Albuquerque: “Ficámos muito contentes com o trabalhado realizado”

Filipe Albuquerque terminou em quinto lugar na segunda prova do European Le Mans Series em Paul Ricard, após ter liderado a corrida. Junto com Cem Bolukbasi e Ferdinand Habsburg, o piloto português fez uma grande recuperação desde o fim do pelotão até ao topo. A vitória escapou devido a uma paragem obrigatória durante a entrada do safety car. Ainda assim, o bom desempenho demonstra uma clara evolução do Oreca da Nielsen Racing, o que pode ser crucial para o resto do campeonato.

Filipe Albuquerque não escondia a satisfação de terem sido protagonistas de uma corrida que se antevia complicada: “A corrida começou à chuva e os meus colegas de equipa tiveram um trabalho complicado de se irem ajustando às condições. Mas fizeram um trabalho notável porque o carro nessas condições estava com um ‘set-up’ fortíssimo que nos permitiu ir de último para primeiro. Todas as decisões de estratégia foram acertadas”, começou por referir.

No entanto, houve um único senão que roubou a vitória quase certa ao piloto português: “Para que eu cumprisse o meu tempo obrigatório em pista, a troca de pilotos aconteceu numa altura em que o ‘safety-car´estava em pista e isso foi altamente penalizador, porque dei por mim no meio da confusão, perdi toda a margem que tínhamos e ainda tive de fazer um sem número de ultrapassagens”, continuou o piloto de Coimbra.

Desta forma o quinto lugar viria a ser o resultado possível: “Ficámos muito contentes com o trabalhado realizado na corrida, ainda temos de continuar a evoluir para termos o Oreca mais competitivo a seco, mas parece-me claramente que demos um passo em frente e isso é importante para a equipa e para a motivação geral”, concluiu Filipe Albuquerque.

A próxima jornada da temporada acontece a 6 de julho em Imola, no entanto, Filipe terá já no próximo fim-de-semana de regressar aos Estados Unidos para a corrida de Laguna Seca do Campeonato Norte Americano de Resistência.