ELMS: Filipe Albuquerque e Phil Hanson vencem em Monza e são campeões

Um ano de sonho para Filipe Albquerque e Phil Hanson. Depois de venceram as 24h de Le Mans na categoria LMP2, a dupla da United Autosports sagrou-se campeã do European Le Mans Series. Após conquistar a pole position para as 4h de Monza, a dupla do #22 Oreca 07 – Gibson da United Autosports também venceu a prova.

🏁 Winners in Monza… and 2020 EUROPEAN champions!! 🏆@AlbuquerqueFil, P.Hanson and @UnitedAutosport #22 take their first #ELMS championship title in LMP2! 👏



And what better way to celebrate it than a 1-2 finish with the sister car #32! 👌#4HMonza @Oreca pic.twitter.com/u2yMi4S3zs — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) October 11, 2020

Com a pista ainda húmida, devido à chuva que caiu durante a noite, a primeira curva viu muitos incidentes, sendo o mais crítico o de Phil Hanson, que foi à gravilha e perdeu a liderança da corrida. O #26 da G-Drive Racing, que também lutava pelo título, ficou logo na primeira curva, após contato com o #39 da Graff. A partir daí, o #22 apenas tinha de terminar na frente do #32 da United Autosports.

Em pista, o #22 e o #32 encontraram-se, mas foi com a paragem do #32 nas boxes que Filipe Albuquerque assumiu a liderança da corrida.

A última etapa da corrida viu Hanson a trabalhar bastante para se defender de Alex Brundle no #32, com a diferença a ser de apenas três segundos quando a bandeira axadrezada saiu. A completar o pódio ficou o #27 Oreca 07 -Gibson da DragonSpeed USA, pilotado por H. Hedman, B.Hanley e C.Milesi.