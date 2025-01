ELMS: Filipe Albuquerque de regresso ao europeu com a Nielsen Racing

Filipe Albuquerque está de regresso ao European Le Mans Series. O piloto português que venceu o Campeonato em 2020 vai juntar-se à Nielsen Racing e partilhará o Oreca LMP2 da equipa britânica com o austríaco Ferdinand Habsburg.

Albuquerque irá disputar as seis corridas que compõem o calendário do ELMS, enquanto disputa em simultâneo o Campeonato Norte Americano de Resistência. Um programa desportivo completo e intenso que assenta na perfeição nos seus objetivos desportivos.

“Todos sabem que o ELMS é um campeonato que gosto bastante e poder disputá-lo a tempo inteiro em simultâneo com o IMSA é algo que me deixa muito satisfeito. Este ano terá a particularidade de me juntar a uma equipa nova. A Nielsen Racing está motivada e focada em chegar ao título”, começou por dizer o piloto português.

Para além disso, Filipe contará com um companheiro de equipa igualmente vencedor: “Dois pilotos vencedores com uma equipa motivada são os ingredientes necessários para o sucesso. Estou ansioso por dar início à época. Gosto de todos os circuitos do campeonato e acredito seriamente que vamos dar nas vistas”, concluiu o piloto de Coimbra.

O ELMS arranca a 6 de abril em Barcelona e termina em Portimão em outubro.