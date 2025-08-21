ELMS: Filipe Albuquerque aponta ao pódio
Filipe Albuquerque regressa à competição no próximo fim de semana, 23 e 24 de agosto, em Spa-Francorchamps, para disputar as 4 Horas do European Le Mans Series com a Nielsen Racing. Após resultados menos positivos nas primeiras provas do ano, o piloto português mantém-se confiante numa possível viragem e espera lutar pelo pódio num dos circuitos que mais aprecia pela exigência e imprevisibilidade.
Assim, o foco de Albuquerque está: “Em conseguir traduzir num resultado de destaque o trabalho que temos vindo a fazer. Temos dado passos em frente, na última corrida estivemos bem mais competitivos e acredito que o cenário se irá repetir, com a particularidade deste circuito por vezes pregar algumas partidas sobretudo se as condições atmosféricas se revelarem atípicas. No fundo, é esta incerteza que acaba por dar uma aura especial a esta pista”, referiu.
A partilhar a condução com Cem Bolukbasi e Ferdinand Habsburg no Oreca #24, Filipe gostava de pela primeira vez esta época: “Terminar nos lugares do pódio. Todos na equipa ambicionam este resultado Vamos trabalhar para isso, manter o foco, evitar incidentes e esperar que o resultado final jogue a nosso favor”, disse esperançado Filipe Albuquerque que em 2020 se sagrou vencedor deste mesmo campeonato.
A SportTV 5 transmite em direto no Domingo, 24 de agosto, a corrida a partir das 11.50h. Antes disso, no sábado ainda terá lugar a qualificação que ditará os lugares do pódio.
