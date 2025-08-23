ELMS, Filipe Albuquerque: “À chuva a história é outra”
Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa na Nielsen Racing, Cem Bolukbasi e Ferdinand Habsburg vão largar para as 4h de Spa-Francorchamps, quarta prova do European Le Mans Series, da ‘pole position’. A qualificação disputada com piso molhado foi determinante para a conquista de um resultado que tanto ambicionavam.
Coube a Ferdinand Habsburg disputar o cronometrado e o piloto austríaco extraiu todo o potencial do Oreca #24 e arrecadou a primeira ‘pole’ da época: “O fim-de-semana nem começou particularmente bem. Tivemos alguns percalços que fomos resolvendo. Não estávamos muito rápidos, mas à chuva a história é outra. Voltámos a confirmar que neste tipo de condições o nosso carro tem um desempenho notável e o Ferdinand tirou proveito disso e fez uma volta exemplar. Está de parabéns ele e toda a equipa”, explicou Filipe Albuquerque.
Para a corrida a previsão é de piso seco, no entanto, em Spa nada pode ser dado como adquirido: “Vamos largar na frente. Vai ser o Cem a fazer o arranque e vamos procurar gerir e não ceder posições. Vai ser um desafio gigantesco para nós, mas acredito que vamos conseguir fazer as coisas acontecer e juntar à pole um resultado no pódio”, rematou o piloto de Coimbra.
Amanhã a corrida começa pelas 12h e pode ser vista em direto na Sporttv 5.
