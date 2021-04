ELMS: Época começa esta semana

O europeu de endurance volta às pistas esta semana em Barcelona, onde os testes já se iniciaram.

A lista de inscritos para as 4 Horas de Barcelona, a ronda de abertura do ELMS, terá 42 carros – 16 LMP2, 16 LMP3, nove LMGTE e um Carro Inovador.

O ELMS está mais internacional do que nunca, com 29 nações diferentes representadas na grelha vindos da Europa, América do Norte e do Sul, Ásia, África e Oceânia.

O carro numa classe aparte é uma inscrição especial da Associação SRT41, com o Oreca-Gibson #84, que irá colocará em pista três pilotos deficientes: o japonês Aoki Takuma, o belga Nigel Bailey e o francês Pierre Sancinena.

O projeto é a criação de Frédéric Sausset, que em 2016 se tornou o primeiro quadri-amputado a disputar e terminar as 24 Horas de Le Mans.

Esta equipa deveria disputar as 24 Horas de Le Mans 2020 inscritos na garagem 56, mas teve de se retirar após o impacto da pandemia na sua preparação.

