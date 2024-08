ELMS em Spa: Filipe Albuquerque de regresso com a United Autosports

Decorre este fim de semana de 23 a 25 de agosto, a quarta jornada do European Le Mans Series em Spa-Francorchamps. Filipe Albuquerque está de regresso ao Campeonato com a United Autosports para uma das jornadas mais emblemáticas da temporada. O piloto português vai juntar-se a Daniel Schneider e Andy Meyrick com o intuito de os ajudar a chegar ao pódio na sua categoria, a LMP2 Pro/Am.

Depois dos primeiros testes todos os indicadores são positivos: “No primeiro teste fomos os mais rápidos em pista. No segundo teste fomos sextos, mas os mais rápidos da categoria. Isto é um bom indicador para o fim-se-semana que se avizinha longo e muito competitivo. Abre boas perspetivas e deixa todos muito entusiasmados”, começou por explicar.

Correr em Spa é sempre importante para a Filipe: “Estamos a falar de um circuito que adoro, que desafia pilotos, máquinas e equipas. E não há nada melhor na competição. Acredito que vamos lutar pelos lugares do pódio na nossa categoria, mas a cereja no topo do bolo seria a vitória”, concluiu.

Ontem, sexta-feira arrancou oficialmente a prova com a realização dos primeiros treinos livres. Para hoje, sábado fica reservada a qualificação e no domingo a corrida que terá transmissão em direto na SportTV 6 a partir das 10.30h.