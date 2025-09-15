ELMS em Silverstone: IDEC Sport vence corrida dramática, CLX Motorsport conquista título LMP3

A IDEC Sport conquistou uma vitória dramática nas Goodyear 4 Horas de Silverstone, com o Oreca n.º 18 conduzido por Jamie Chadwick, Mathys Jaubert e Daniel Juncadella.

A equipa francesa alcançou o seu terceiro triunfo da temporada, resultado que a relança na luta pelo título do European Le Mans Series (ELMS) 2025, a decidir-se na derradeira prova, em Portimão, no próximo mês.

Mais de 110 mil espetadores marcaram presença no evento, que ficou marcado por incidentes sucessivos e condições climatéricas adversas. A chuva intensa obrigou mesmo a encerrar a corrida dez minutos antes do tempo previsto.

CLX Motorsport celebra título antecipado em LMP3

Na categoria LMP3, o Ligier-Toyota n.º 17 da CLX Motorsport, com Paul Lanchère, Adrien Closmenil e Theodor Jensen, garantiu a quarta vitória da época em condições complicadas. O triunfo permitiu à equipa assegurar, com uma prova de antecedência, tanto o título de equipas como o de pilotos.

Algarve Pro Racing amplia liderança no LMP2 Pro/Am

O Algarve Pro Racing Oreca n.º 20, com Kriton Lentoudis, Olli Caldwell e Alex Quinn, venceu pela segunda vez consecutiva em LMP2 Pro/Am, depois de uma intensa luta com o n.º 99 da AO by TF e o n.º 83 da AF Corse. O resultado reforçou a liderança da equipa no campeonato, aumentando as perspetivas de sucesso na prova final em Portugal.

AF Corse triunfa em LMGT3 após final atribulado

Na LMGT3, o Ferrari n.º 50 da Richard Mille by AF Corse, tripulado por Custodio Toledo, Riccardo Agostini e Lilou Wadoux, saiu vitorioso. Partindo apenas do 10.º lugar da grelha, o trio recuperou terreno e beneficiou da neutralização final da corrida.

Lilou Wadoux resistiu à pressão de Riccardo Pera, no Ferrari da GR Racing, que chegou a ultrapassar o n.º 50. Contudo, a prova foi interrompida devido à deterioração da pista, e a classificação foi determinada pela volta anterior, confirmando a vitória do Ferrari da AF Corse.

Corrida marcada por incidentes e penalizações

A prova de Silverstone ficou repleta de acidentes, neutralizações e penalizações. Entre os mais marcantes estiveram:

a colisão do n.º 37 da CLX Pure Rxcing com o Mercedes-AMG n.º 63 da Iron Lynx, que causou grandes danos nas barreiras;

múltiplos toques nas categorias LMP2 Pro/Am e LMGT3, obrigando à entrada de Safety Cars e períodos de bandeira vermelha;

penalizações decisivas, incluindo um Stop and Go de 17 segundos para o VDS Panis Racing n.º 48 por desrespeito ao semáforo de saída das boxes.

A mudança estratégica de pneus revelou-se fundamental. A IDEC Sport e a CLX Motorsport souberam aproveitar o momento certo para trocar slicks por pneus de chuva, assegurando vantagens decisivas que lhes permitiram alcançar as vitórias nas respetivas categorias.

Portugueses com corridas difíceis

Quanto aos portugueses, as condições que exigiam de pilotos e equipas a melhor estratégia para sobreviver às inúmeras situações imprevistas e por isso Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa na Nielsen Racing terminaram as 4h de prova no sexto lugar depois de terem estado sempre entre os três melhores.

Pedro Perino recuperou cinco posições durante a corrida, ajudando a Inter Europol a conseguir o 9.º lugar da categoria LMP2, enquanto Manuel Espírito Santo, que no seu turno de condução esteve na luta pelo primeiro lugar, mas a chuva veio baralhar tudo e Manuel Espírito Santo e Enzo Fittialdi terminaram a jornada na 12ª posição.

Decisão em Portimão

Com a vitória em Silverstone, a IDEC Sport entra na luta pelo título do ELMS 2025, que será decidido em Portimão, no próximo mês. Já a CLX Motorsport fechou com chave de ouro a campanha no LMP3, conquistando antecipadamente o campeonato.

FOTOS ELMS