ELMS em Portimão: triunfo de Manuel Espírito Santo e Miguel Cristóvão

A última corrida do European Le Mans Series que teve lugar no Autódromo Internacional do Algarve viu Manuel Espírito Santo e Miguel Cristóvão levarem o Ligier da Cool Racing ao lugar mais alto do pódio entre os LMP3. A dupla conseguiu a tão desejada vitória e logo na corrida em casa onde contou com o apoio de familiares e amigos.

Depois de terem conseguido a ‘pole’ ontem, Manuel mantinha a esperança de terminar a época em alta. E volvidas quatro horas de prova, o resultado que lhes tinha escapado nas últimas jornadas acaba por acontecer: “Foi a melhor forma de terminar o ano. Já merecíamos este resultado. Em seis jornadas consegui por três vezes a ‘pole position’ e isso demonstra bem o andamento. No entanto, por uma ou outra razão esse andamento não se traduzia em resultados de destaque, exceção feita a um pódio. Hoje a fechar o pano conseguimos aquilo porque lutámos ao longo do ano. Estou muito feliz por mim, pela equipa e por acabar assim a época”, referiu Espírito Santo.

Vitória que tem um sabor especial por ter lugar em Portugal: “Não há sensação melhor do que vencer no nosso país e ter por perto o nosso público, amigos e família. Estou muito feliz por tudo o que fiz nesta corrida, mas também por tudo o que fiz ao longo da época, dei sempre o meu melhor. Acabo o ano com o sentimento de dever cumprido”, concluiu Manuel Espírito Santo.

O jovem piloto português vai agora centrar-se na definição do seu programa desportivo para a época 2025.