ELMS em Paul Ricard: Pedro Perino lutou pelo pódio: “contente com a minha performance” | AutoSport

Pedro Perino continua a surpreender na época de estreia nas European Le Mans Series, o ‘Europeu’ da categoria LMP3, onde o jovem piloto português conseguiu o 5.º lugar nas 4 Horas de Le Castellet, disputadas no passado fim de semana, em Paul Ricard. Perino, de apenas 18 anos, chegou a lutar pelas posições do pódio no Duqueine da DKR Engineering, partilhado com o britânico James Winslow e o russo Alexander Bukhantsov.

Aos 18 anos, Pedro Perino continua a descobrir o mundo das corridas de Endurance e a revelar o seu potencial na categoria LMP3 da ELMS. Depois de já ter dado boas indicações na sua estreia absoluta no campeonato, em Barcelona, o jovem piloto português esteve ainda melhor na pista de Paul Ricard, chegando a rodar no 3.º lugar durante o seu turno de condução.

Na Qualificação, o piloto ‘Bronze’ da equipa, Alexander Bukhantsov, colocou o Duqueine da luxemburguesa DKR Engineering no 8.º lugar da grelha. O piloto russo também fez o arranque, mas a sua recuperação foi interrompida por um pião, após um toque. Bukhantsov entregou o carro a Perino na 6.ª posição da categoria e o rookie fez um turno de condução notável, sendo dos mais rápidos em pista entre os LMP3, chegando mesmo a rodar no terceiro lugar nos últimos 15 minutos. Quando concluiu o seu ‘stint’, o seu companheiro James Winslow viria, contudo, a terminar no 5.º posto, fruto de uma estratégia de entrada nas boxes algo azarada por parte da equipa. Ainda assim, os pontos acumulados pela DKR permitiram à equipa subir ao 9.º lugar do campeonato, evidenciando ritmo para continuar a recuperar posições na tabela.

“Fiquei muito contente com a minha performance, visto que sou um dos pilotos mais jovens e inexperientes de um campeonato fortíssimo, como a ELMS”, afirmou Pedro Perino. “No meu ‘stint’ de condução, que durou cerca de 55 minutos, fui sempre dos mais rápidos da categoria, não cometi erros e a determinada altura estava em luta direta pelo 3.º lugar, depois de termos arrancado de oitavo. Foi pena a estratégia de entrada nas boxes nos ter feito descer ao 5.º lugar, porque senti que o pódio estava mesmo ao nosso alcance em Paul Ricard. Agora, vamos tentar continuar neste registo positivo na próxima prova, em Aragón”, concluiu o jovem piloto de Oeiras.

As 4 Horas de Aragón, na Motorland, em Espanha, serão a terceira prova da European Le Mans Series, nos dias 25 e 26 de agosto. Todas as provas são transmitidas no canal de YouTube da ELMS, neste link.