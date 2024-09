ELMS em Mugello, Pedro Perino: “ temos condições de lutar pelo pódio”

Pedro Perino vai disputar este fim de semana a penúltima prova da EuropeanLeMans Series, no circuito italiano de Mugello, a mesma pista onde recentemente conseguiu a pole-position na Ultimate Cup Series. O jovem piloto, de apenas 19 anos, conseguiu hoje o melhor tempo dos LMP3 na sessão de treinos privados, no Ligier partilhado com o russo Alex Bukhantsov e o britânico KaiAskey.

Mugello recebe a quinta ronda da ELMS e o fim de semana não podia ter começado melhor para Pedro Perino e a equipa Inter Europol. O Ligier de Perino, Bukhantsov e Askey foi o mais rápido da categoria LMP3 na sessão de treinos privados de hoje, o que deixa excelentes indicações para a sessão de qualificação, agendada para sábado, e para a corrida de 4 horas, no domingo.

“Correu muito bem. Toda a equipa está com um bom ritmo e sinto que temos reais condições de lutar por um pódio aqui em Mugello. É uma pista de que gosto e onde fiz a pole na Ultimate Cup há pouco tempo, portanto espero repetir essa performance na ELMS. Agora é importante ir evoluindo sessão a sessão, e chegar à qualificação com um bom ritmo, para conseguirmos um bom lugar no arranque. Na corrida, interessa sobretudo a consistência, mas hoje rodei com o carro com tanque cheio e pneus usados e o ritmo foi muito promissor. Vamos ver”, disse o piloto de Oeiras, um dos mais jovens de todo o pelotão da ELMS.

A corrida das 4 Horas de Mugello vai começar às 10h30 (hora de Portugal) do próximo domingo.