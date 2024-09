ELMS em Mugello: Miguel Cristóvão procura pódio

Miguel Cristóvão disputa este fim de semana as 4 Horas de Mugello, a quinta ronda das European Le Mans Series, tendo como objetivo manter as suas possibilidades na luta pelo título de pilotos de LMP3 intactas.

O português e os seus colegas de equipa, Cédric Oltramare e Manuel Espírito Santo, têm lutado pelas posições cimeiras ao longo da temporada, tendo conquistado já dois pódios – um segundo lugar nas 4 Horas de Barcelona e um terceiro nas 4 Horas de Spa-Francorchamps – o que lhes permite estar na quinta posição da classificação pontual de pilotos da sua categoria, a vinte e nove dos líderes, quando estando ainda cinquenta e dois por disputar.

A quinta etapa da época realiza-se num circuito onde Miguel Cristóvão nunca competiu, mas ainda assim o piloto do Ligier JS P3 da COOL Racing mostra-se otimista. “Nunca corri nesta pista, que é muito técnica, mas todos nós na equipa preparámos esta prova muito bem, portanto, sinto-me confiante. Vamos ter de trabalhar bem no carro, para encontrarmos uma boa afinação que nos permita ser competitivos. Terei também de adaptar-me ao traçado de Mugello, mas conto com apoio de todos para que essa tarefa não seja tão difícil”, apontou o português.

Quando faltam duas provas para terminar a temporada de 2024, Miguel Cristóvão e os seus colegas de equipa estão envolvidos na luta pelo título de pilotos e manter-se nela passa por conquistar um bom resultado em Mugello. “Será uma prova com muitas novidades e incógnitas frente a adversários que são muito fortes. Queremos estar na luta pelos lugares do pódio para mantermos a luta pelo ceptro acesa. Faltam ainda duas corridas e há muitos pontos em jogo, portanto, nada está perdido. Vamos dar o máximo ao longo de todo o fim-de-semana”, concluiu o piloto de Lisboa.

O programa oficial das 4 Horas de Mugello tem o seu início na sexta-feira com a primeira sessão de treinos-livres e o teste para pilotos Bronze. No sábado realiza-se a qualificação, a partir das 13h40, tendo a corrida luz verde às 10h30 de domingo. A prova de quatro horas poderá ser seguida em directo através do canal de YouTube das European Le Mans Series e da Sport TV4.