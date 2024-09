ELMS em Mugello, Manuel Espírito Santo: “consistência que nos permita lutar pela vitória”

Este fim de semana de 28 e 29 de setembro decorreu no Circuito de Mugello a penúltima jornada do European Le Mans Series. Manuel Espírito Santo vai voltar a sentar-se no Ligier LMP3 da Cool Racing focado em repetir o pódio da jornada passada.

O jovem piloto português tem sido protagonista em todas as corridas da temporada graças ao forte andamento e às constantes recuperações que protagoniza. Este fim de semana, compete num circuito onde está menos familiarizado, mas que não lhe rouba a esperança de voltar a subir aos lugares do pódio.

Manuel que faz equipa com Miguel Cristovão e Cédri Oltramare está focado em: “tirar partido das sessões de treinos para colmatar o ‘handicap’ de não conhecer a pista. Temos de trabalhar bem nessa altura para que haja uma boa adaptação ao mesmo tempo, de ajustamos o carro. Vai ser um fim de semana trabalhoso, mas que pode dar frutos”, começou por explicar.

“Se conseguirmos fazer bem o nosso trabalho penso que podemos ser bem-sucedidos. Pessoalmente vou tentar discutir a ‘pole’, que nos dá logo a ideia da competitividade. Depois disso é procurar a consistência na corrida que nos permita estar na luta pela vitória. Quero acreditar que vamos atingir os nossos objetivos”, concluiu Manuel Espírito Santo.

O programa do fim de semana prevê os treinos livres na sexta-feira, 27 setembro. A qualificação no sábado e as 4h de corrida no domingo. A prova terá como habitualmente transmissão em direto a partir das 10.30h na Sporttv 4.