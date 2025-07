ELMS em Imola: Erro impede pódio de Filipe Albuquerque

A terceira ronda do European Le Mans Series, realizada no circuito italiano de Imola, estava a ser favorável a Filipe Albuquerque.

O piloto português, que largou da sexta posição, subiu rapidamente na classificação, protagonizando ultrapassagens que o levaram ao segundo lugar. No entanto, um erro na paragem nas boxes atirou Albuquerque para o final do pelotão. A recuperação possível culminou apenas na sétima posição.

Filipe, que partilhou a condução com Cem Bolukbasi e Ferdinand Habsburg no Oreca #24 da Nielsen Racing, não escondeu a frustração: Tudo parecia estar a correr bem. Já estávamos na sexta posição quando, após uma situação de bandeira vermelha, entrei nas boxes, tal como todos os outros pilotos, para reabastecer. A confusão era tanta que falhei a paragem na minha box! Isso obrigou-me a regressar à pista e, logo de seguida, de novo às boxes. Perdi toda a margem e caí muitas posições. Nunca tal me tinha acontecido e devo dizer que me senti verdadeiramente frustrado e impotente, referiu Filipe Albuquerque, sentindo-se culpado pelo sucedido.

Chuva e pneus agravam a situação

Como se não bastasse, pouco depois começou a chover e entrámos nas boxes para mudar os pneus, mas logo de seguida parou e nós estávamos com os pneus errados. Uma sequência de erros que não permitiu que fôssemos além da sétima posição, mesmo que depois dos percalços tenhamos tido um bom andamento, continuou a explicar.

Sensação de pódio perdido

Ficou a sensação de que teríamos conseguido um lugar no pódio. Chegar à vitória seria complicado porque ainda nos falta uma pontinha de andamento. Mas o pódio estava ao nosso alcance. Fico triste pelo erro que cometi, mas quem nunca cometeu erros que atire a primeira pedra, concluiu Albuquerque, ciente de que, apesar do desfecho, a equipa está melhor posicionada face aos adversários e que as próximas corridas vão espelhar isso mesmo.

A próxima jornada do European Le Mans Series acontece a 24 de agosto em Spa-Francorchamps.